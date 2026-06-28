潮新闻 2026-06-28 13:08:20

6月26日，洞头区“先锋砺技·文明同行”网约配送员技能比武决赛举行。20名从线上初赛脱颖而出的外卖骑手，在“中心街—行政审批中心”的配送线路上展开了一场别开生面的实操竞技。

6月26日，洞头区“先锋砺技·文明同行”网约配送员技能比武决赛举行。20名从线上初赛脱颖而出的外卖骑手，在“中心街—行政审批中心”的配送线路上展开了一场别开生面的实操竞技。与普通送餐不同，这次他们的每一个动作都有评委跟随记录。

骑手比赛进行时。

决赛现场，骑手们完成了从车辆安全检查、取餐核对、餐箱防护，到安全文明骑行、精准送达、文明交付的全流程考核。在中心街附近的斑马线前，骑手倪素英主动减速停车，示意行人优先通过，等行人完全通过后才重新起步。“经过这次比武，我会更加注重平时配送中的细节，严守交通规则、规范服务流程。”倪素英说。

本次比武采取“初赛+决赛”相结合的方式。初赛已于上周进行，综合得分排名前20名的骑手晋级决赛。决赛满分10分，由评委组围绕操作规范度、流程完整性、安全文明意识等维度现场打分，并结合初赛成绩确定最终名次。总分前50名的网约配送员将获得价值100元-800元的奖品奖励。

这场比武是洞头关爱新就业群体、引导其融入基层治理的一个缩影。近年来，洞头持续构筑暖心关爱服务体系，新建网约车司机之家等4个暖“新”驿站点位，整合全区30余个服务点位，优化海岛10分钟暖“新”服务圈。针对骑手“就餐难”问题，推出5家骑手爱心食堂，提供就餐优惠和延时用餐服务；打造骑手友好小区，试点区域内骑手平均每单配送时间缩短5分钟以上。

在享受关爱服务的同时，骑手们也在积极反哺社会。风门社区居家养老食堂开启暖“新”餐服务后，推出“公益合伙人”计划，8名美团骑手主动成为爱心食堂送餐志愿者，利用闲暇为行动不便老人送餐。骑手完成5次助老送餐即可免费用餐1次，目前已累计完成3000余次助老送餐。

洞头区委社工部有关负责人表示，接下来将建立健全新就业群体兼职网格员聘用等制度，引导更多新就业群体结合岗位优势参与基层治理，推动“社会关爱骑手、骑手反哺社会”的双向奔赴。

（图片由共享联盟·温州中心提供）

来 源：潮新闻

原标题： 技能比武显身手 洞头20名外卖骑手比拼“文明配送”

记者 黄文盈 通讯员 叶梦露 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com