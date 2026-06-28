温州日报 2026-06-28 13:01:02

温州网讯 宋韵同心·“梅”好姻缘。昨日，在永嘉县岩坦镇源头村，2026楠溪江杨梅市集开市。活动为期两天，融合宋韵文化、农产展销、文旅推介等多元业态。永嘉高山杨梅顺势出山，致力于“梅”开二度。

宋韵市集空投杨梅 解锁“梅”好新玩法

活动仪式上，无人机满载两大筐新鲜杨梅，从楠溪江对面的杨梅山缓缓飞来，穿梭在青山绿水之间，精准“空投”给市集现场的游客，科技感与乡土味奇妙碰撞，引来阵阵欢呼。

市集设有杨梅市集区、自助餐饮区、趣玩舞台区、直播互动区，现场配备食品安全检测车，集中展销新鲜杨梅、杨梅老酒汗、农家蜂蜜等农特产。乐队演唱、NPC互动、相亲活动轮番上演，网红主播与果农联手带货，将高山杨梅推向全国。

市集上人头攒动。在杨梅喜宴上，有“扬眉吐气”杨梅特饮、杨梅汤圆、杨梅汁、杨梅酒等，杨梅变幻多种风味，吸引众多游客品尝。“这里的杨梅，特别美味！”游客陈新新带着孩子一边逛一边尝，手里拎着一大筐刚买的杨梅。

没到现场的市民，同样有口福。楠溪江高山杨梅与永丰超市签订协议，80余家线下门店同步上架销售。永嘉邮政调配5辆专属冷链车开通“同城半日鲜”专线，市民在家门口就能品尝到当天新鲜采摘的杨梅。

当天，浙江楠溪江青年国际旅行社有限公司还在现场推介三条岩坦精品旅游线路。网红博主入驻源头村，共同推介楠溪江旅游。

高山梅农同台打擂 “杨梅王”日销1500公斤

在市集开幕的前一天，永嘉县第三届高山杨梅评比举行。来自岩坦、鹤盛、云岭等乡镇的31家种植户，选送杨梅同台角逐。来自温州市农业技术推广中心和浙江省亚热带作物研究所的专家等组成评审组，围绕果形、果重、色泽、果面、可溶性固形物、汁水含量等指标逐项打分。永嘉县市场监督管理局同步对参评样品开展抽检，检测防腐剂、甜味剂，结果全部合格。

除专家评审外，当天现场游客也参与试吃、投票。永嘉县长源水果开发有限公司的王彩凤带来两筐杨梅，不到一分钟，就被一抢而空，而她的展板上也贴满了代表好评的小红花。

最终，种植户王彩凤的杨梅获“最佳品相奖”，周长江获“最佳风味奖”，周道恩、李寿高、张苍友等11人获“十佳杨梅奖”。浙江省亚热带作物研究所研究员郭秀珠点评：“今年的杨梅销售市场情况特殊，大家能把品质做得这么好，非常难得。”

王彩凤夺冠并非偶然。早在2012年，她就在永嘉率先采用罗幔技术，当年即在该县高山杨梅评比中夺得金奖，此后连续6年参赛5次夺冠，其产品还入选2025年温州市十大精品高山杨梅，是名副其实的永嘉“杨梅王”。

从2024年开始，王彩凤与丈夫王向东在岩坦镇王山村投入近150万元，建成20多亩高架大棚，是永嘉首个高架杨梅大棚。王彩凤介绍，大棚杨梅糖度达14%至15%，比露天杨梅高出2个百分点；亩产可达600公斤，增产20%；采收期比露天推迟5至7天，可实现错峰上市。

6月25日开始采摘后，王彩凤家的杨梅每天销售近1500公斤，供不应求。领完奖，她匆匆赶回基地采收杨梅、安排发货。

探索多元产品 构建“梅”好产业链

据《永嘉县志》记载，当地杨梅种植可追溯至明代。永嘉是浙江省28个杨梅重点主产区之一，全县杨梅总种植面积7万亩，年产量稳定突破2万吨，已初步形成“生态种植+科技赋能+节庆展销+农旅采摘+内贸外销”的多元发展格局。

当天，永嘉县杨梅行业协会会长周青山发布《永嘉县杨梅产业发展倡议书》，号召种植户抱团发展、品质为先。“永嘉高山杨梅采摘可以持续到7月中旬，是温州地区采摘期最长的地区之一，市场溢价空间明显。”周青山介绍，永嘉杨梅核心种植片区海拔普遍超500米，昼夜温差大、森林覆盖率高，造就了高山东魁杨梅果大核小、果肉紧实、糖分充足、耐储运的独特品质。

岩坦镇是永嘉高山杨梅的核心产区，种植面积达1.2万亩。岩坦镇党委副书记、镇长胡约素介绍，近年来，政府大力扶持杨梅产业发展，下一步将依托浙南农特产品交易中心电商平台，打造冷链运输、无人机配送、全冷链仓储链条体系，让高山杨梅从枝头到餐桌的链条更加高效畅通。

“我们除了加强安全检测，提供质量安全背书外，也在为梅农拓展市场。”永嘉县农业农村局种植业管理科负责人徐建伟介绍，当地将推广罗幔、大棚等杨梅种植技术，进一步提升杨梅品质，并计划联合温州地区高山杨梅资源，合力打造区域品牌。

除了新鲜杨梅，当地的杨梅酥、杨梅气泡水、杨梅果饮、杨梅酒，以及杨梅主题冰箱贴、杨梅解压捏捏乐、杨梅定制香薰等文创产品也纷纷亮相，令人耳目一新。

永嘉高山杨梅，正着力串起一条“梅”好产业链。

来 源：温州日报

原标题： 一颗高山梅的“七十二变”！楠溪江杨梅市集开市

记者 金朝丹 胡丽凡 王子樟

本文转自：温州新闻网 66wz.com