温度新闻客户端 2026-06-28 11:16:42

战鼓即将擂响，篮球激情来袭！2026 浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州市预选赛已拉开战幕，瓯海队落位B组，首场比赛定于6月29日(周一)晚间，将奔赴客场对阵永嘉队。

6月27日，记者走进球队集训场地，场上一派热火朝天的景象。队员们轮番开展攻防对位、战术配合等专项训练，传球、突破、防守卡位每一个动作都反复打磨；主教练潘志浩穿梭在场边，细致观察队员状态，及时叫停调整战术布局，针对可能遇到的对手打法拆解攻防套路，细致纠正队员动作短板。

本届瓯海队队员年龄跨度鲜明，阵容特色十分突出。队内老将林选挺为1984年出生，是温州乃至全省赛场的资深老将，征战经验丰富、心态沉稳。“打了几十年球了，热爱是坚持的动力。”林选挺坦言。队长李亚男的本职是一名橄榄球教练，同样常年坚持篮球训练，球技扎实、经验充足。去年他因身体原因遗憾错失浙BA赛场，全程关注着赛事发展，今年康复后便第一时间报名参赛。“队长就是要多帮忙、多鼓励队友，打好每一场球，拼好场上每一分钟！”李亚男表示。

新生代球员是本届瓯海队的主力班底，球队吸纳了多名刚结束高考、年满十八岁的应届高三毕业生，朝气蓬勃的年轻力量为队伍注入了满满的新鲜活力与冲劲。“去年浙BA我就一直在关注，今年我成年了，符合报名要求了，就想为家乡尽一份力。”年轻小将吴泳洋结束完高考就投入到紧张的训练中。“我们想要全力拼搏，争取拿到更好的名次，大家都会尽心尽力去打。”吴泳洋表示。

“球队的优势在于整体年轻，赛场冲击力更强，体能储备充足、跑动拼抢更具优势，但短板也较为明显，年轻队员大赛经验相对不足。”潘志浩告诉记者。根据自身特色，自集训启动以来，球队循序渐进推进训练计划，从前期深耕队员个人基础技术，到现阶段重点锤炼整体技战术打法、磨合团队攻防配合，全方位补齐队伍短板、提升整体战力。同时，球队还积极与鹿城、龙湾、台州玉环、温州大学等多支优质球队开展热身友谊赛，通过一场场高强度的对抗切磋，有效积累实战经验、提升团队默契度。从华灯初上到夜色深沉，日复一日的集训里，汗水浸湿球衣，却挡不住大家昂扬饱满的斗志。“打出年轻球队该有的拼劲，打出瓯海自己的精气神。”这是瓯海队全体队员的共同信念与奋斗目标。

期待6月29日瓯海队首战亮剑，用热血与汗水展现瓯海青春力量与体育精神！

来 源：温度新闻客户端

原标题： 2026浙BA温州市预选赛瓯海29日迎首战

本文转自：温州新闻网 66wz.com