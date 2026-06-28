潮新闻 2026-06-28 14:01:41

6月27日，温州医科大学非遗陈氏手砭传承实训中心正式揭牌，陈氏手砭第四代传承人、浙江工匠陈西隆被聘任为实训中心导师，该项校地、校企共建合作，将推动中医非遗技艺与医学继续教育、标准化职业技能培养深度融合，为陈氏手砭活态传承、职业化发展搭建全新的育人平台。

6月27日，温州医科大学非遗陈氏手砭传承实训中心正式揭牌，陈氏手砭第四代传承人、浙江工匠陈西隆被聘任为实训中心导师，该项校地、校企共建合作，将推动中医非遗技艺与医学继续教育、标准化职业技能培养深度融合，为陈氏手砭活态传承、职业化发展搭建全新的育人平台。

陈氏手砭传承实训中心揭牌。受访者供图

温医大继续教育学院院长梁韶晖致辞表示，中医非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分，更是助力全民健康、发展康养产业的特色资源。深耕非遗职业化培育，是学院推进产教融合、赋能大健康产业人才建设的重要举措。学院将以实训中心为依托，充分发挥学校医学学科优势，共建特色课程、完善实训内容，推动传统手砭技艺与现代康养医学知识深度融合，实现传统技艺科学化、规范化升级，助力中医药文化传承创新与健康产业高质量发展。

陈氏手砭是特色中医非遗技艺，依托手部经络与神经末梢中医机理开展健康调理。在鹿城区人社局指导支持下，手部砭术专项职业技能标准全面落地，为技艺标准化培训、考核、从业提供了权威制度支撑。

陈西隆受聘为中心导师。受访者供图

陈西隆表示，陈氏手砭历经多代民间传承，如今依托高校平台实现规范化育人，是非遗传承的全新突破。未来他将严格依托官方职业技能标准，结合医学高校专业优势，优化人才培育体系，规范技艺授课流程，深耕实训教学工作，批量培养规范化、专业化的手砭技能人才。

据了解，该实训中心将构建线上线下一体化教学模式，打通“实训学习、标准考核、持证上岗、从业应用”完整闭环，让传统民间技艺转型为正规、可推广、可就业的职业技能。中心将持续探索非遗现代化传承路径，以教育赋能非遗活化，以标准引领行业提质，为康养技能人才培育与中医药非遗传承注入新活力。

来 源：潮新闻

原标题： 温医大非遗陈氏手砭传承实训中心揭牌

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com