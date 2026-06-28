潮新闻 2026-06-28 14:04:15

6月28日，记者从温州机场获悉，7月1日起，海南航空温州=武汉=乌鲁木齐航线将由空客A320系列机型改用更加宽敞舒适的空客A330系列机型执飞，每日执行一班。

具体航班时刻及机型以海南航空官方渠道或OTA平台查询为准，建议提前预订享暑期优惠。

据介绍，这个暑假一条航线，串联起两座截然不同却同样迷人的城市——武汉，江汉交汇处的“火炉”江城，黄鹤楼上看长江奔流，户部巷里热干面飘香，市井烟火气里藏着3500年的楚风汉韵；乌鲁木齐，天山脚下的雪域边城，博格达峰终年银装，大巴扎里手鼓与香料搅动丝路旧梦，辽阔中透着西域独有的浪漫与自由。从长江之畔到亚欧之心，这一程，无论选哪座城市海航宽体机都能带您舒适出行。

温州机场供图

相比以往执飞乌鲁木齐航线的窄体客机，空客A330拥有更大的客舱空间、更宽敞的座椅布局和更安静的飞行环境。双通道设计让登机与下机更高效，个人活动空间大幅提升。公务舱座椅可180度平躺，搭配精致餐食与专属服务，旅途舒适。海航330经济舱配备独立个人娱乐系统，影音游戏资源丰富，可轻松度过航程、飞抵乌鲁木齐。

温州机场方面表示，接下来，温州机场将结合市场与旅客出行需求，持续优化航线布局，为旅客打造更舒适的长途出行选择。

来 源：潮新闻

原标题： 温州飞乌鲁木齐！海航宽体大飞机7月1日上线

记者 叶小西 通讯员 刘亦舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com