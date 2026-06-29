温州都市报 2026-06-29 08:19:00

在2026年国际象棋青少年世界杯（U8-12）男子8岁组比赛中，来自温州的8岁小将金昱忻以不败战绩夺冠。温州女孩叶歆禾获得女子8岁组亚军。

金昱忻（中）在领奖

金昱忻（右）和叶歆禾赛后展示奖牌

温州网讯 昨天，格鲁吉亚传来捷报：在2026年国际象棋青少年世界杯（U8-12）男子8岁组比赛中，来自温州的8岁小将金昱忻以不败战绩夺冠。温州女孩叶歆禾获得女子8岁组亚军。这是温州青少年棋手在国际顶级赛事中取得的又一历史性突破。

本届赛事于6月15日至28日在格鲁吉亚巴统举行，是国际棋联青少年赛事改革后的核心赛事，吸引了全球67个国家和地区的662名顶尖少年棋手同场竞技，竞争激烈程度堪称“少年版世界杯”。中国国际象棋协会共派出17名小棋手，参加所有六个组别的比赛，最终夺得3金1银1铜。

男子8岁组比赛中，金昱忻面对各国强手，一路过关斩将，最终以不败战绩登顶。在前七轮比赛中，金昱忻便以6胜1和积6.5分的成绩与俄罗斯棋手并列领先，为最终夺冠奠定了坚实基础。

金昱忻是温州市实验中学附属小学二年级学生，他的学棋之路始于温州这片国际象棋热土。他于2022年进入诸宸棋院接受系统训练，展现出对棋盘的痴迷与天赋。2025年，他在东亚青少年锦标赛快棋赛中夺冠，并成为国际棋联7岁组世界排名前十中唯一的中国棋手。2026年初，他在素有“国象冠军摇篮”之称的全国“李成智杯”赛中豪取十连胜，提前锁定男子8岁组冠军。

“昱忻从小就喜欢国际象棋，每天都要摆弄棋盘。”金昱忻的父亲表示，“这次能在世少赛上为国争光，我们都为他感到骄傲。”据温州市实验中学附属小学教师介绍，金昱忻在校期间表现活跃，课堂发言积极，团队荣誉感强，曾多次表示“要为国争光”。

叶歆禾在本届比赛中也有上佳表现，夺得女子8岁组第二名。叶歆禾2018年2月出生于鹿城，是温州市实验小学府东校区二年级学生，2023年6月起在诸宸棋院学习国际象棋。自2024年1月首次参赛以来，她在省、市各级赛事中屡获佳绩，先后斩获温州市国际象棋精英赛幼儿女子组冠军、浙江省国际象棋等级赛六级组冠军、温州市“希望杯”幼儿女子甲组冠军等多项头衔。2024年9月，她在鹿城区中小学“活力阳光”体育节国际象棋比赛中以7分全胜夺冠，同年11月又在温州市青少年智力运动会国际象棋赛中再取满分。

2025年2月，叶歆禾首次征战全国青少年最高级别赛事——第30届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛，在U8女子组中取得6.5分，位列第十三名。在2026年第31届“李成智杯”赛中，她获得女子8岁组亚军，展现出与全国顶尖选手抗衡的实力。

来 源：温州都市报

原标题： 温州8岁棋手金昱忻登顶“少年版世界杯” 同龄的叶歆禾获女子8岁组亚军

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com