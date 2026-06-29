患者境外花50万元手术仍为“零视力” 回温州只用3.5万元挽回了视力

温州都市报 2026-06-29 09:41:32

温州医科大学附属眼视光医院陈蔚教授团队凭借全国首创超超薄推注式角膜内皮移植术，仅以3.5万元的费用，为患者完成高难度二次角膜修复手术，术后一个月视力稳步提升至0.5。

陈蔚教授团队为患者做手术

温州网讯 花费50万元接受角膜移植手术，术后仍然“零视力”！定居境外的温籍患者佩佩饱受眼病折磨，近日她返乡求医。温州医科大学附属眼视光医院陈蔚教授团队凭借全国首创超超薄推注式角膜内皮移植术，仅以3.5万元的费用，为其完成高难度二次角膜修复手术，术后一个月视力稳步提升至0.5。

高昂费用未能换来光明

2025年底，佩佩突发左眼视力模糊，经当地医院检查，确诊为左眼白内障合并虹膜粘连，后续复查进一步发现角膜水肿，最终被诊断为虹膜角膜内皮综合征（ICE综合征）。这是一种眼科临床公认的疑难重症，多发于中青年，以单眼发病为主，病毒感染、角膜内皮细胞退行性病变、眼部慢性炎症均为主要诱因。该病起病隐匿、进展不可逆，常伴角膜水肿、顽固性高眼压、虹膜粘连等复杂并发症，持续侵蚀角膜内皮功能。药物仅能暂时缓解症状，角膜移植是唯一根治手段。

为根治眼病，佩佩于2026年1月在境外接受了全套进口医疗方案下的首次角膜内皮移植手术，手术历时2小时，总花费高达50万元。然而，高昂的费用并未带来理想效果。术后，她出现持续角膜水肿、高眼压，并伴有强烈眼内异物感、灼热刺痛、睁眼困难等症状，视功能持续衰退，仅存30厘米处数清手指的“数指视力”，日常生活和身心状态受到极大影响。

迎战超高难度二次手术

2026年4月，佩佩慕名回国，来到温医大附属眼视光医院求助陈蔚教授。检查发现，她的病情极为复杂：首次手术造成的创伤叠加ICE综合征的原发病变，导致严重角膜水肿、周边虹膜前粘连、虹膜节段性脱色素等多重问题。二次手术操作空间狭窄、容错率极低，对手术精度、植片质量和操作技术都提出了极致要求，风险和技术难度远超初次移植。

针对佩佩的特殊情况，陈蔚教授团队为她量身定制了“超超薄推注式角膜内皮移植术联合左眼前房成形术”的个性化方案。相比境外通用的传统内皮移植术，该技术的核心优势在于：制备的角膜植片极薄，通过团队发明的特制推注器植入，大幅减少角膜内皮损伤，降低术后排斥反应；同时手术切口小、恢复快，能为患者带来更优质、更稳定的远期视力。

国内首创术式实现视力逆袭

手术中，陈蔚教授通过精细切口建立微创通道，注入粘弹剂重塑前房，取出首次移植的供体植片，彻底清除残留病变组织和房角增生机化膜，再通过专用推注器平稳植入超超薄供体植片，单针缝合切口，借助消毒空气使植片与角膜完美贴合。手术同步完成前房成形，有效解决虹膜粘连、房角异常等核心问题。整台手术仅用时半小时，精细高效、创伤极小。

术后，佩佩的恢复远超预期。长期困扰她的刺痛、异物感、睁眼困难等不适症状消失，角膜水肿和高眼压等并发症得到控制。术后一个月复查时，她的视力显著提升至0.5，角膜透明清晰，植片贴合良好，无任何排斥反应，视功能大幅修复，后续视力仍有提升空间。

原创技术彰显国际竞争力

本次手术的成功，充分展现了温医大附属眼视光医院角膜病团队在复杂疑难角膜病领域的诊疗实力，也为疑难角膜病患者开辟了本土化、高疗效、高性价比的全新治疗路径，彰显了中国原创眼科技术在国际舞台上的核心竞争力。

由陈蔚教授团队发明的“超超薄推注式角膜内皮移植术”的植片制备方法已于2022年获国家发明专利授权。为攻克超薄植片制备的国际技术壁垒，陈蔚教授团队自2021年起持续改良设备与工艺，优化手术流程。目前，团队已顺利开展该类手术300余例，并获得浙江省科技进步二等奖。团队超薄内皮植片制备成功率达100%，难度更高、预后更佳的超超薄植片制备成功率也突破70%，是全球该领域成功率最高的团队之一。该核心技术完全自主可控，无需依赖境外耗材与手术方案。

来 源：温州都市报

原标题： 境外花50万元手术仍为“零视力”回温州只用3.5万元挽回了视力

温医大陈蔚教授团队凭借全国首创术式助患者实现视力逆袭

记者 陈忠 通讯员 杨璞 虞瑞龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com