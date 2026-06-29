温州日报 2026-06-29 08:38:56

立体化种植模式最大化提升了土地利用率，又丰富了种植品类、拉长了收益链条，实现社会效益与经济效益双向兼顾。

原生态种植的水果黄瓜迎来丰收。程源 摄

温州网讯 近日，在乐清龙西乡的高山村落里，层层叠叠的梯田在日光的洒落下绿意盎然，藤蔓缀满的枝头挂满水果黄瓜，迎来了丰收时节。很难想象，就在一年前，这片依山而拓的梯田还是杂草丛生、撂荒闲置的荒芜地块。如今的蝶变，离不开返乡创业者张志强的深耕坚守，在科技特派员赋能、村民抱团共治下，沉寂已久的高山荒田重焕乡村振兴活力。

龙西乡叶山村是典型的高山原生态村落，村庄海拔约500余米，四面环山、无工业污染，得天独厚的山地气候与水土条件，孕育了优质的生态种植基底。然而，受限于田地多为依山而建的梯田，地块细碎，耕种难度大、效益低。长期以来，村内青壮年大量外出务工，全村仅留存170余名留守老人，劳动力短缺导致良田长期撂荒，优质山地资源难以转化为富民产业。

转机出现在去年9月。常年在湖北深耕苗木产业、拥有成熟种植技术与产业运营经验的张志强，始终心系桑梓、情系家乡发展。在多次实地调研后，他坚信高山生态农业发展潜力，毅然返乡扎根叶山村及周边片区，开启荒田盘活、原生态特色农业发展之路。

深耕农业多年，张志强始终对农产品品质抱有严苛标准。“这里生态环境得天独厚，没有工业污染、山地水土纯净，是发展有机生态农业的绝佳场地。”因此，他组建了种植基地，全程依托省科技特派员精准帮扶，在省农科院张鹏博士的指导下，搭建起标准化、规范化、绿色化的科学种植体系。

“当下市场上的水果黄瓜大多为大棚速成种植，像这种高山露天、原生态自然生长的品种十分稀缺，对我们而言也是十分宝贵的研究机会。”张鹏介绍，他们团队专门为基地高山种植模式设立了专项课题，严格规范水肥、农资施用标准，精准配比投入品，严守有机种植底线，最大程度保留果蔬天然品质，保障产出的农产品绿色健康、安全安心。

“基地采用大豆主种、水果蔬菜套种和边种的立体化种植模式，既能守住粮食种植指标，也能充分盘活细碎梯田的闲置土地资源。”张志强介绍，该模式最大化提升了土地利用率，又丰富了种植品类、拉长了收益链条，实现社会效益与经济效益双向兼顾。

种植产业落地盘活了闲置资源，更激活了乡村活力。“以前田地荒着没人种，大家闲在家无事可做，现在村里产业起来了，家家户户都主动忙活起来。”村支书叶宝育翻开专门组建的微信群，只见每天凌晨四点多，便有村民在群内主动问询上工事宜、请缨劳作。据了解，基地不仅吸纳本村留守老人就业，还辐射带动周边7个自然村村民务工，更吸引外出青年返乡扎根，有效破解了乡村空心化和劳动力流失难题。

目前，基地顺利完成叶山村、龙溪村等片区共计1120亩闲置土地的集中流转，每年为村民及村集体发放土地租金近20万元。同时，基地累计带动60名本地村民就近务工，月均收入可达四五千元，切实拓宽村民增收渠道。

当前正值水果黄瓜集中丰收的黄金时期，25万株黄瓜硕果盈枝，总产量可达200万斤。张志强介绍，后续还将种植水果玉米、蜜薯等作物，搭建多元化种植产业体系，让千亩良田持续产出效益，为乡村长效共富筑牢产业根基。

来 源：温州日报

原标题： 深耕生态有机农业 乐清高山荒梯田变身村民“致富田”

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com