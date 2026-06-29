温州都市报 2026-06-29 09:41:31

当地持续推进珊溪水库水源地综合治理，常态化开展生态保护、环境整治工作，让水库水质常年保持优良水准，滋养出优质生态水土环境，为杨梅产业高质量发展筑牢生态根基。

温州网讯 天色微亮，梅农挎着竹篓、带着采摘工具入园，穿梭在错落的林间，娴熟地挑选、采摘杨梅……当下正值杨梅采摘季，文成县珊溪镇望湖农业专业合作社基地内一派繁忙丰收景象。这些摘下来的杨梅，会在基地现场进行精细分拣、包装，统一送至山下冷库预冷，再通过冷链运输，新鲜直达全国各地。

作为浙江十大杨梅主产区之一，文成杨梅深受消费者喜爱，而其优质果品离不开优质水土滋养。多年来，当地持续推进珊溪水库水源地综合治理，常态化开展生态保护、环境整治工作，让水库水质常年保持优良水准，滋养出优质生态水土环境，为杨梅产业高质量发展筑牢生态根基。

杨梅产业带动库区群众增收致富

如今连片成海的杨梅园，始于一场产业转型。二十多年前，珊溪水库蓄水投用，淹没了原先在此的水田，留下一片未经开垦的环湖缓坡。如何守住生态底线、盘活闲置土地、拓宽村民增收渠道，成为彼时珊溪镇面临的一大挑战。此时，一批本地村民率先探索转型路径，投身杨梅种植产业，望湖农业专业合作社负责人吴士荣便是其中之一。“我自己喜欢吃杨梅，水库周边又有闲置空地，水土条件也好，所以开始种杨梅。”吴士荣说。

种植杨梅并非一帆风顺。一开始，吴士荣和一众村民缺乏种植经验，加上虫害侵扰等问题，导致果品品相参差不齐、产量极不稳定。在文成县政府相关部门的牵线搭桥下，省农科院研究员梁森苗为基地提供精准技术指导，帮助当地梅农一步步走出困境，将产业发展壮大。随着周边农户纷纷加入种植队伍，吴士荣顺势牵头成立专业合作社，推广标准化种植技术、规范种植流程、整合产销资源，带动村民抱团发展、抱团增收。为拓宽销售渠道、打响本土品牌，近年来合作社依托微信、抖音等线上平台拓展客源，同时与各地批发商保持长期稳定合作。每到杨梅采收季前夕，各地预订咨询电话便源源不断打来。

如今，望湖农业专业合作社的杨梅销路持续拓宽，鲜果销售不仅覆盖省内及周边省市，更通过冷链物流远销新疆、西藏、香港等全国多地，优质口感也收获了海外华侨的青睐。“今年有华侨专门订购杨梅带出去，在我们合作社买了约2000斤杨梅。”吴士荣说。

在鲜果销售的基础上，合作社还深度挖掘农旅融合价值，拓展杨梅观光采摘业态。每逢杨梅采收季，周末前来入园体验采摘、亲近自然的游客络绎不绝，田间地头游客与梅农共摘鲜果，成为库区一道鲜活的乡村振兴风景线。特色杨梅产业的蓬勃发展，有效带动库区群众就近就业、增收致富。目前，望湖农业专业合作社已带动库区100多户农户稳定就业，年销售额达数百万元，助力农户户均增收数万元，不少原先外出务工的库区村民，纷纷返乡种植杨梅、发展特色产业。

优质水土滋养出优质果品

优质果品离不开优质水土滋养，依托珊溪水库优质水源，合作社始终坚守绿色生态种植理念，种出的杨梅天然无污染、品质上乘。“我们种杨梅的水就是从珊溪水库取的，保护好库区生态环境，就是守护我们杨梅产业的根本。”吴士荣说。

珊溪水库周边无工业污染，湖面日夜蒸腾水汽，造就了一处温润且气温稳定的局部环境，十分适合杨梅生长。水库湖水滋养出的砂质土壤透气性佳、养分均衡，也让种出的杨梅拥有果肉丰厚、汁水甘甜、酸度柔和的风味。此外，文成当地特有的红黄壤蕴藏多种微量元素，匹配杨梅生长特性，种出来的果实果肉紧致、果核小巧。这类杨梅果肉占比高、不易软烂，耐储运性强，完美适配长途外销的市场需求。

像望湖农业专业合作社这样的杨梅专业合作社在珊溪镇有数十家，深耕库区优质水土资源，精细化培育每一颗鲜果，让饱含自然馈赠、凝聚乡土匠心的文成杨梅走向更广阔的市场。如今，文成县杨梅产业规模稳步壮大，全县种植面积达7.6万亩，2026年预计产量达3.14万吨，影响力持续提升，享誉海内外。

“得天独厚的库区水土条件，是文成杨梅优质品质的核心。”温州市珊溪水利枢纽管理中心相关负责人表示，深耕杨梅特色产业，既牢牢守住了库区生态底色、守护了水源地生态安全，又持续带动农户增产增收、助力乡村振兴，是兼具生态效益、经济效益与社会效益的优质发展路径。

来 源：温州都市报

原标题： 文成杨梅：守好生态底色 结出共富佳果

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com