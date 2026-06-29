学习强国温州学习平台 2026-06-29 10:14:24

夏阳生态农场是滨海都市田园内唯一的水果牛奶玉米试种基地。眼下，这片盐碱地里种出的水果牛奶玉米迎来采收旺季，成为本地夏日特色农产品的“新晋网红”。

“来来来，掰下来尝尝，直接就能吃！”近日，在温州瑞安滨海都市田园夏阳生态农场的玉米种植基地里，农场负责人肖权国随手掰下一根刚成熟的水果牛奶玉米递给前来采摘的游客。剥开翠绿苞叶，奶白色玉米粒晶莹饱满，轻轻一咬，清甜的汁水瞬间在口中迸发，淡淡的奶香萦绕舌尖，独特的口感让游客直呼新奇。

据悉，夏阳生态农场是滨海都市田园内唯一的水果牛奶玉米试种基地。眼下，这片盐碱地里种出的水果牛奶玉米迎来采收旺季，成为本地夏日特色农产品的“新晋网红”。

走进连片的玉米地，只见齐胸口高的植株整齐排布，沉甸甸的玉米棒立于秆间，长势喜人。据介绍，水果牛奶玉米是近年来市面上备受欢迎的玉米新品种，不同于传统玉米，这款玉米吃法多样，不仅可直接生食，还能榨汁或搭配牛奶冷冻制作玉米冰淇淋，花式吃法牢牢抓住了年轻人与小朋友的味蕾。

今年4月底，该农场分两批种植20余亩水果牛奶玉米，首批玉米在端午节前上市，眼下第二批玉米也陆续进入成熟采摘期。采访当天，肖权国和农场工作人员穿梭在玉米地里，忙着采摘成熟的玉米，简单处理后打包装车。他告诉记者，和普通玉米按斤售卖不同，这款特色玉米论穗定价，单穗售价5元，6穗一箱、每箱25元，“现在主要通过本地社区团购，每天能卖200多箱，都是现摘现发、新鲜直达。”

据了解，这批玉米的种子是从温州市农业科学研究院引入的，在农场经过20余天集中育苗，待幼苗长势稳定后移栽至滨海盐碱地里。“这种玉米的糖度能达到16度，比普通的西瓜还甜。”肖权国介绍，这种脆甜源于胚乳中天然水溶性多糖含量高、淀粉含量低，且纤维素含量比普通玉米更高，能促进肠胃蠕动，饱腹感也很强。此外，滨海都市田园独特的盐碱地成就了它的独特风味——长出来的玉米颗粒更饱满、口感更甘甜脆爽。

今年是肖权国种植水果牛奶玉米的第三年。去年，他小规模试种了3亩，销售额便达到7万多元，市场反响远超预期，坚定了他扩大种植的信心。谈及经营变化，他感触很深：“以前没有包装，就散装着卖，现在标准化了，我们有了自己的品牌，绿色食品认证也已经申请下来了，每一箱都打上自己的品牌，品牌辨识度持续提升。”今年，水果牛奶玉米的上市走俏让肖权国底气十足，他表示，如果销路持续向好，明年计划进一步扩大种植面积。

今年，夏阳生态农场还建起了占地约500平方米的冷库，为产品保鲜和物流配送提供了坚实保障。“现在本地销路稳定，但市场空间还能再拓宽。”谈及未来规划，肖权国充满期待，下一步农场计划搭上电商快车，让滨海盐碱地产出的水果牛奶玉米销往全国各地。

依托良种引进、品牌打造、产销配套，滨海盐碱地里“长”出富民新产业。近年来，莘塍街道持续深挖滨海都市田园盐碱地农业潜力，持续引进高附加值特色果蔬品种，以科研技术为支撑，完善冷库仓储、分拣包装等配套基础设施，打通从田间到餐桌的产销链路，引导农户走“小而精、特色化、品牌化”种植道路，让盐碱地真正变成农民的“增收田”。

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原标题： 瑞安滨海盐碱地里“长”出富民新产业

作者：陈丹丹 蔡伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com