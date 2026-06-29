曾经体育小白，如今省赛夺牌！温医大姑娘逆袭出圈

温州晚报 2026-06-29 09:41:32

陈莹在浙江省第十一届大学生田径锦标赛女子5000米和1500米两个项目中双双斩获季军。

训练中的陈莹

陈莹和教练

温州网讯 “四年前，我完全是个‘体育小白’，完全想不到自己有一天能手握奖牌站在省锦标赛上。”温州医科大学精神医学学院2021级精神医学专业学生陈莹说道。

近日，浙江省第十一届大学生田径锦标赛在浙江东阳落下帷幕。这场由浙江省教育厅、浙江省体育局联合主办的比赛，汇聚了全省93所高校的1325名运动健儿同场竞技。陈莹在女子5000米和1500米两个项目中双双斩获季军。这位驰骋长跑赛道、成功达到国家二级运动员标准的优秀选手，四年前还是一名毫无长跑训练基础的“体育小白”。

因为步子迈得大

教练一眼相中“体育小白”

“大一体测800米时，黄浩教练正好从跑道边路过。”陈莹回忆道，她与田径的缘分，始于大一那场再普通不过的800米体测。

体测结束时，教练黄浩叫住了她：“你这次的800米成绩虽然只有三分多钟，但你步幅远超常人，蹬地时有爆发力，很有潜力。你愿不愿意跟我练田径？”更让她意外的是，黄浩对她说了一句当时听起来近乎“天方夜谭”的话：“到大三时如果你的成绩达标，我带你去省大运会！”

“省大运会四年一届、高手如云，我一个毫无田径基础的‘体育小白’，怎么可能做到？”陈莹难以置信地说。自己一个从未接触过专业训练的普通医学生，怎么有能力和各路高手同台竞技？这突如其来的认可没有让陈莹欣喜，反倒让她满心退缩，甚至做好了随时被淘汰的准备。

但黄浩从没有施加压力，始终耐心鼓励她迈出第一步。“我也不是个轻易认输的人，只要决定开始，就想拼尽全力做到最好。”骨子里不服输的陈莹，不愿轻易辜负这份难得的信任，下定决心试一试。

就这样，一个“体育小白”，凭借她开阔的步幅，推开了田径的大门。从此，四年寒暑，她不断奔跑，训练场也从闷热的室内延伸向整座城市。“红枫古道的两百级台阶、景观大道的大桥、大罗山巅险峻的‘龙脊’、三垟湿地交织错落的步道、景山蜿蜒的山路……我关于超越与坚持的汗水，洒在了温州的每一寸山水之间。”陈莹也从田径门外汉，跑成了校田径队队长。

从跑姿奇怪

到省锦标赛双料季军

“第一次踏上训练场，我满腔热忱但毫无常识，甚至穿着一条篮球裤就去报到了。”陈莹回忆道，“教练和队友看到后，没有笑话我缺乏常识，而是温柔地提醒我，想要跑得快、跑得安全，得先学会穿适合运动的衣服。”

开始训练后，陈莹的跑步姿势更让教练“哭笑不得”——加速跑时摆臂是左右摆动而非前后摆动，50米冲刺时居然脚后跟先落地。“教练说必须改成前脚掌先落地，可是我说，我怕前脚掌落地会让自己不稳、往前摔倒！”她笑着回忆，“教练听了想打人。”

在整个训练过程中，最让陈莹记忆深刻的，不是千百次重复的枯燥与艰苦，而是那份融进血液里的师徒情谊和队友友谊。“每次训练前后，教练总是第一个注意到我们的状态；身体一旦不适，他比我们还着急，找康复方法、送药、买营养品，完全是在心疼自家孩子。”慢慢地，这种关心从跑道蔓延到了学业和生活。“每当在学业或生活中撞了南墙、受了挫折，只要一回到操场，看到亲如一家的教练和队友，那种‘家’的力量就会扑面而来。”

日复一日地咬牙坚持下，陈莹的跑步优势陆续显露——校运会800米和1500米四届双冠王。但她知道，这距离省运会还远远不够。寒暑假，她毅然留校参加集训。

2023年11月，她首次站上浙江省大学生田径锦标赛的赛道，同时斩获800米和1500米两项第五名，并获评“浙江省优秀运动员”。2024年省大学生田径锦标赛，她摘得1500米季军；2026年，她又将1500米和5000米两项季军收入囊中。

陈莹从跑姿奇怪、跟不上节奏，到站上领奖台；从一个人默默奔跑，到代表学校出征，并跑进国家二级运动员行列。

将PB跑进人生

保研全国顶尖精神医学殿堂

赛道上的坚韧，被她复刻到医学钻研的漫漫征途。陈莹说，跑步从来不是学业的负担，反而磨炼了她在医学科研中所需的韧性与耐力。

“时间就像海绵里的水，只要你对每件事都有极高的专注度和明确的目的性，就一定能挤出来。”陈莹说，结束一整天密集的课程或长时间的实验后，大脑极度疲惫，很多人选择躺下刷手机，而她选择去田径场。“跑步时的深呼吸和节奏感能迅速带走脑力劳动的疲劳，跑完洗个澡，大脑反而像重启了一样，能以更高的效率投入到晚上的文献阅读和论文写作中。”

四年综合成绩年级第一，GPA从3.99攀升至4.43——这是陈莹交出的学业答卷。她荣获浙江省优秀毕业生、国家奖学金、2026年校“十佳大学生”、2026年康泉特等奖学金，省市校级荣誉累计30余项。她深入阿尔茨海默病领域，以第一或第二作者发表SCI论文4篇。在校期间累计志愿服务超过400小时，先后7次跟随团队前往13个社区、村庄参与阿尔茨海默病科普。她依托专业优势深入研究青少年心理健康，用一年课余时间走进5所中小学开展15节心理健康课，完成600余份抑郁筛查量表，所在团队获评“校十佳暑期社会实践团队”……

陈莹在推免夏令营中从一众名校生中脱颖而出，获得多所国内顶尖高校青睐。最终，她选择进入北京大学深造，师从中国科学院院士陆林教授，向着精神医学的更远处全力奔赴。

保研推免结束后，身边的同学大多选择去毕业旅行，犒劳自己。而陈莹却选择留在学校的操场上，继续日复一日地训练——“因为我知道，这是我在浙江省的最后一场比赛，我想给自己一千多个日夜的奔跑交出一份满意的答卷。”

当在终点线全力冲过的那一刻，她回头望去，跑道是一个闭合的圆。“这本身就是最经典的隐喻。它像极了我们生命中许多看似枯燥、重复的循环：日复一日的训练、两点一线的生活、循环更替的四季。但田径教会我，在每一次循环中，我们都将逐级迭代成全新的自己。其实，每一次跑过同一个弯道，你都早已不是过去的那个你。”

来 源：温州晚报

原标题： 温医大姑娘四年前因为步子迈得大，被教练一眼相中

从“体育小白”到手握省赛奖牌

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com