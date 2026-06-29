学习强国温州学习平台 2026-06-29 10:29:38

赵海然所在的龙港工作站，是一支年轻的队伍，是龙港的“蓝色防线”。

初夏傍晚6点，温州海警局龙港工作站的食堂里飘出晚饭的香气。

赵海然和队友刚从海上执勤回来，正饿得发慌：“快走快走，今天吃清蒸鱼。”

一口鱼肉入口，灵活地吐出剃干净的鱼刺，很难想象六年前，这个来自河北山区的年轻人初到浙江这座海滨城市时，不仅闻不了海鲜的腥气，甚至不会游泳。

如今，他吃得惯本地“家烧”，游得了千米长距离。用他自己的话说：“在海上漂久了，一上船就有种亲切感。”

从“闻不得腥”到“在海上才踏实”

2020年9月，赵海然加入海警，作为地道的“旱鸭子”，海腥味和游泳是他最头疼的两道坎。入职前的三个月集训，他每天泡在水里练动作，等到集训结束时他已不再怕水。

来到单位后，他常年工作在海上，但只要一有空，就到泳池加练。如今，他的游泳成绩在单位名列前茅。

2025年，他来到温州海警局龙港工作站。从鹿城的舰艇甲板到龙港的码头渔村，工作环境变了，职责内容也随之调整。

这是一个年轻的站点。

2019年龙港撤镇设市，城市按下“快进键”；2025年3月，温州海警局龙港工作站正式挂牌，在鳌江之畔筑起一道深蓝防线。

新岗位带来了新挑战。以前在舰艇上，一出海就是一两个星期，很少接触地方人员。现在不同了：海上执勤照旧，但多了一项重要内容——陆巡。

每周，他和队友们去码头、渔村走访，给渔民讲法律知识。遇上听不懂普通话的老人家，便手持宣传册，一边比划一边讲解。

“起初老百姓有抵触心理，觉得过去十几二十年都这样过来了，怎么忽然多了这么多规矩？”赵海然回忆。去得多了，彼此渐渐熟络。维护海洋生态、建立安全秩序的理念，慢慢融入了渔民心中。如今，老百姓见到他们会主动拉家常，出海遇险也会拨打95110求助。

坚守初心护海疆

这两年，龙港的渔港码头建设日新月异，尤其是舥艚渔港中心渔港功能提升工程的推进，让管理更智能、设施更完善。但科技进步也带来了新挑战——海警用上了无人机侦查，违法分子的手段和装备也在“升级”。

不论时代如何改变，赵海然和他的队友们坚守的职责不变。

当下正值休渔期，反而是他们最忙的时候。“每年的这段时间，出海频率比以往更高。”打着“擦边球”偷偷出海的船只，通常选择深夜“行动”，他和队友们就得摸黑巡航，有时一待就是十几个小时。

这样的“猫鼠游戏”中，疲惫只是“基本配置”，真正的危险远不止于此。

去年5月的一次任务中，他们查缉一艘可疑渔船时，对方趁着夜色突然调转船头，加速朝执法艇侧舷撞来。赵海然一把拽回了队友，自己却来不及躲闪，被嫌疑船船头正面撞中左胸，整个人飞了出去。

“那是我第一次真正感受到濒死的感觉。”

五根肋骨断裂，脾脏破裂，他养了三个月才重新归队。“那是大海，不论是天灾还是人祸，风险总是大的。”他说这话时，语气平淡而坚定。

冲锋陷阵是职责，救人是本能。去年3月的一个傍晚，赵海然和队友结束巡逻准备返航，突然发现水面上有个人影在浪中挣扎，已被潮水冲出几十米远。他二话没说，纵身跳入冰冷的海水中，费了好大劲才把人救上来。

后来获救者的家属送来锦旗，他反倒不好意思地说：“这有啥，是我们海警该做的。”

我已经是一个龙港人了

赵海然所在的龙港工作站，是一支年轻的队伍。队员大的30多岁，年纪最小的才22岁。执勤时，他们是龙港的“蓝色防线”；休假时，褪去制服，他们也和龙港本地的普通年轻人没什么两样。

“我觉得我已经是一个龙港人了——嗯，除了方言实在听不懂。”赵海然说着又笑起来。

问他对他的“老乡们”最想说什么，他想了一会儿：“出海一定要注意安全。如果犯了错误，也要积极配合，不要有过激行为。”

顿了顿，他又补了一句：“渔民真的很辛苦，但保护好海洋生态环境，其实也是在保护他们自己。鱼打完了，以后吃什么？”

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原标题： 赵海然：六载逐浪，守护一方安澜

作者：王嘉叶 金道汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com