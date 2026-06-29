学习强国温州学习平台 2026-06-29 10:14:25

来自鹿城的资深发型师徐小青作为温州唯一参赛代表，在全国500余名顶尖选手中脱颖而出，一举斩获美发职工组（女士商业修剪、染色及造型）金奖。

近日，第十九届亚洲美业职业技能大赛在杭州圆满收官。来自鹿城的资深发型师徐小青作为温州唯一参赛代表，在全国500余名顶尖选手中脱颖而出，一举斩获美发职工组（女士商业修剪、染色及造型）金奖。

徐小青门店中摆放的荣誉证书和奖杯。

走进徐小青的门店，一面熠熠生辉的荣誉墙格外醒目，各类奖牌与荣誉证书整齐陈列，见证着他深耕行业的滚烫初心与累累硕果。褪去赛场的荣光，日常里的徐小青始终坚守岗位，专注细致地为每一位顾客设计造型。从业二十五年，他从零基础学徒开始，潜心钻研，一步步创办个人门店，先后获评“浙江工匠”“温州市名师名家”“温州市高技能人才大师工作室领衔人”。

徐小青获奖照

与亚洲赛场的结缘，始于十年前的一次观摩学习。2016年，徐小青跟随前辈观摩第40届亚洲发型化妆大赛，赛场之上，一位多次参赛的选手身披国旗、登顶领奖的画面，深深震撼了他。“原来平凡的发型师，也能站上国际舞台为国争光。”这一刻，彻底打开了他的职业格局，一颗以技立身、逐梦赛场的种子，在他心底悄然生根发芽。

自此，十年的时间里他不断精进技艺。赛场竞技严苛且高效，不同于门店日常服务，对造型技巧、审美认知、精准度和熟练度有着极致要求。为打磨过硬本领，徐小青白天服务门店顾客，忙碌结束后便投入高强度专项训练，深耕修剪、染色、造型全流程技艺，常常研究至凌晨一两点。“现在想想也很佩服自己，当初坚持下来了。”徐小青略带感性地说道。

徐小青赛场照

深耕技艺不止步，学以致用守初心。业内常有赛事造型脱离日常消费场景的争议，对此，徐小青有着清晰的职业追求。本次参赛他特意选择女士商业修剪、染色及造型实用组别，专注打磨贴合大众日常、兼具美感与实用性的商业造型技艺。此前，他已斩获第五届全国美发美容行业职业技能竞赛（温州赛区）美发全能职工组一等奖。一次次参赛、一次次突破，于他而言，赛场夺冠早已不是最终目标，将顶尖竞技技艺转化为服务能力，让专业技术惠及每一位普通顾客，才是始终不变的初心。

此外，在深耕主业、精进技艺的同时，徐小青始终怀揣社会责任，以一技之长传递温暖。“我们没有雄厚的财力助力公益，但手中的手艺，就是最好的助人力量。”多年来，在温州市总工会的牵头引领下，他带领团队积极参与公益活动，常态化走进养老院、一线施工工地、小微企业园区，为老人、一线劳动者、新就业群体提供免费理发志愿服务，年均开展公益服务30余次，用平凡手艺传递城市温度，以实际行动诠释新时代工匠的责任与担当。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： “浙江工匠”徐小青：一把剪刀“剪”出美丽人生

作者：谢琼慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com