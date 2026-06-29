钱董：守护“女人街”0.03平方公里的平安密码

学习强国温州学习平台 2026-06-29 10:29:38

柳市派出所社区民警钱董，用八年时间，在这方寸之间写下了“派出所主防”的生动答卷。

温州乐清市柳市镇，素有“中国电器之都”之称。在这片民营经济活跃的热土上，有一条仅0.03平方公里的步行街，当地人叫它“女人街”。600余家商铺林立，日均人流量过万，热闹背后，日均6起警情曾让这里成为治安“洼地”。柳市派出所社区民警钱董，用八年时间，在这方寸之间写下了“派出所主防”的生动答卷。

从警九年来，他先后五次荣获嘉奖、荣立个人三等功一次、四次获评优秀公务员，荣誉背后，是脚踏实地的深耕。

智治赋能：让街区长出“智慧大脑”

“靠脚板走，一天也转不完500家店；靠科技，0.03平方公里尽收眼底。”这是钱董常挂在嘴边的话。面对街区全开放、要素流动快的特点，他全程参与了“平安街区”的智慧化改造，硬是把老旧的步行街变成了充满科技感的“数智街区”。

在他的参与推动下，街区布设了100余路监控构成“感知密封圈”。但他并未止步于“建”，更在“用”上下功夫。今年3月，他在出租房查获一对卖淫嫖娼人员。按常规思路，案子到这就可以结案了，但钱董却敏锐地察觉到背后必有链条。他连夜对线索进行深挖，在海量信息中抽丝剥茧。那一夜，他办公室的灯亮到了凌晨。正是凭着这股“钻”劲，他从这起看似普通的治安案件中深挖扩线，最终成功打处违法人员12名，其中1人被刑事拘留，11人被行政拘留。一场漂亮的“歼灭战”，从一条不起眼的线索开始，在他的研判下结出了硕果。

数据赋能让“主防”更有力。近三年来，钱董责任区治安警情同比下降25.8%，恶性案件“零发生”，这便是最好的证明。

警务前移：把“派出所”搬到街口

在女人街的入口处，一处现代化的警务驿站格外醒目。这不仅是街区的地标，更是钱董的“前沿指挥部”。调解区、办公区一应俱全，警务工作都能在驿站内“一站式”办理。

“以前有了纠纷，等我们赶到现场，双方的火气都顶到嗓子眼了。”钱董深谙纠纷化解的“黄金时间”。他把警务前移的功夫下在一个“沉”字上——依托驿站驻点办公，群众推门就能找到人，纠纷刚冒火星就能介入，第一时间把双方请进来喝茶降火。依托这一模式，他将大量矛盾化解在了萌芽状态，累计成功调处500余起。

“派出所主防，关键在一个‘快’字。离群众近一步，矛盾就少一分。”钱董说。

群防群治：三层防线织就平安网

在“女人街”，钱董把群防群治织成了三层网。

第一层，是街面上流动的“红马甲”。他结合辖区女性消费者和从业者多的特点，创新组建了由女社区民警带队的“女子巡逻队”。她们发挥亲和力优势，在巡逻中化解口角、在服务中传递温情。与之配合的，还有义警队伍、村居巡逻队与专业处突力量，柔性与刚性无缝衔接。

第二层，是商户里的“平安合伙人”。针对步行街流动摊贩多、油烟噪音易引发矛盾的问题，钱董联合社区、城管等部门，推行摊贩“定点定人定岗”管理，让100余家摊贩有序经营。更让人眼前一亮的是，他把同业态商贩拉到了一张桌上——奶茶联盟、炸鸡联盟应运而生。过去为抢客源红脸拌嘴的同行，如今成了矛盾纠纷的“前端感知哨”。“以前互相较劲，现在互相照应，心里踏实多了。”一位奶茶店老板这样感慨。

第三层，是掌上的“平安前哨”。钱董运营着200余个警民微信群，推行“随手拍”信息收集模式。一次，女人街一家服装店里，顾客和店员因退换货起了争执，眼看就要动手。隔壁店主见状，掏出手机拍了张照片发到群里。钱董看到后立即赶到，前后不到五分钟，一场可能升级的冲突就地化解。这套“线上吹哨、线下报到”的线索前置干预模式，今年以来已成功预防多起可能升级的治安纠纷。

三层防线，让群防群治从“物理叠加”走向了“化学反应”。从竞争对手到平安合伙人，这条街的治理，有了根。

深耕细作：用心丈量每一寸平安

除女人街所在的前市街外，钱董联系的另一个村——里马村，治安要素极为复杂：5家KTV、10家宾馆、6家酒吧、几十家棋牌室和大排档，3800名户籍人口之上，还叠加着6500名流动人口。

面对如此庞杂的基础工作，钱董推行“清单式”精细化管理。出租房“安居码”的推广、消防隐患“早发现早整改”的闭环、各类人员的动态掌握……他不光自己心里有一本“活地图”，更吸纳热心店主成为情报信息员，让治安触角延伸到街头巷尾的每一个角落。

一街一村，两种治理场景，同一种“主防”逻辑。八年如一日，钱董累计帮助群众挽回损失300余万元，寻回走失人员100余人。辖区经营商店的王先生，如今多了一重身份——钱董发展的“情报信息员”。“以前觉得多一事不如少一事，现在不一样了，有个风吹草动的第一时间就想着跟钱警官说一声。”从“旁观者”变成“参与者”，像王先生这样的热心店主还有20多位。

从警九载，钱董始终扎根基层一线。从女人街的0.03平方公里，到里马村的街头巷尾，他用科技赋能、用脚步丈量、用真心换真情，将一个社区民警的“主防”担当，写在了辖区每一寸土地的繁华与安宁之上。正如他所说：“只有把平安的根基扎得再深一些，群众的笑脸才会更灿烂一些。”

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原标题： 钱董：守护“女人街”0.03平方公里的平安密码

作者：夏凡姿 李沐佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com