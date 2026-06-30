温州晚报 2026-06-30 08:31:00

外出拖着行李箱游览温州，往返搬运行李、无处安放的困扰曾让不少游客与市民行程受限。近日，温州城市书房正式推出自助行李寄存服务，全程免费、随存随取，为往来人群卸下行囊负担，轻松开启阅读与出行时光。

温州网讯 外出拖着行李箱游览温州，往返搬运行李、无处安放的困扰曾让不少游客与市民行程受限。近日，温州城市书房正式推出自助行李寄存服务，全程免费、随存随取，为往来人群卸下行囊负担，轻松开启阅读与出行时光。

欢迎寄存

个人随身行李、行李箱、背包等日常行李。

请勿寄存

贵重物品：现金、珠宝、首饰、电子产品、奢侈品、重要证件有价证券等贵重及重要私人物品。

危险违禁品：汽油、酒精、烟花爆竹、打火机油、充电电池等易燃易爆物品；有毒有害物质、强酸强碱等腐蚀性物品；管制刀具、枪支弹药等管制器具；剧毒化学品、放射性物质；以及存在安全隐患、易污染、易变质、散发异味的物品和活体生物等。

其他物品：各类宠物及活体动物、气味浓烈的食品与物品、常温环境下易变质失效的药品及生物制品等不适宜公共寄存的物品。

寄存规则

1.寄存行李时请有序摆放，自觉留出通道，请勿堵塞场馆出入口、消防通道及公共过道，确保通行顺畅与安全。

2.行李寄存为当日临时寄存服务，所有寄存行李务必在寄存当天取回（请关注各城市书房闭馆时间）。

3.城市书房为公益免费公共空间，无专职行李保管人员，仅提供临时寄存场地，不承担行李遗失、损坏等任何赔偿责任。如遇行李遗失或损坏，建议您及时报警，我们将配合警方提供监控协助调查。

可自助行李寄存城市书房名单

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城市书房不只是读书的地方，更是你旅途中最暖的“临时停靠站”。

快@你的旅行搭子，下次来温州，把行李留给书房，把风景和惬意统统装进怀里吧！

来 源：温州晚报

原标题： 温州城市书房可以寄存行李了，寄存指南请查收

记者 潇瑜 通讯员 赵于惠

本文转自：温州新闻网 66wz.com