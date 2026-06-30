补齐城西医疗短板！温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼开启门急诊试运行

温州新闻网 2026-06-30 21:18:00

这座三甲综合医院焕新亮相，将补齐鹿城西片优质医疗资源稀缺的短板，辐射服务鹿城西部、永嘉瓯北近30万常住居民，切实破解区域群众“看病远、看病难”的民生痛点，进一步优化浙南区域医疗布局。

温州网讯（记者 张湉） 6月30日，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼正式开启门急诊试运行。这座三甲综合医院焕新亮相，将补齐鹿城西片优质医疗资源稀缺的短板，辐射服务鹿城西部、永嘉瓯北近30万常住居民，切实破解区域群众“看病远、看病难”的民生痛点，进一步优化浙南区域医疗布局。

分步开放诊疗服务 便民举措提升就医体验

双屿院区新大楼坐落于鹿城路主干道，区位交通便捷。项目总占地57亩，总建筑面积约14.3万平方米，整体由19层住院楼、6层门诊医技楼、10层行政科研楼三大主体建筑组成，楼宇立体互通，配套规划850张床位，为市民打造便捷高效的就医环境。

据悉，本次试运行实行科学分步、有序开放模式，现阶段率先开放门诊一、二层及急诊核心区域，首批开设内科、外科、妇科、儿科等34个门诊科室，全面覆盖常见病、多发病诊疗需求。门诊推行工作日全日接诊、周六弹性开诊服务，急诊实行24小时全天候值守，全力保障群众日常就医与突发急症救治需求。根据规划，院区将在3个月内逐层开放剩余诊疗区域，住院部预计9月底全面投用。

相较于传统医院，双屿院区在就诊流程上做了不少人性化设计。比如院区将同类病症、相关联科室集中设置，配套检查设备就近布设，最大程度减少患者来回奔波；改变以往统一集中采血的模式，在各楼层诊区设置采血点，市民问诊、抽血可一站式完成，大幅节省排队等候时间。为方便市民跨院区复诊、转诊，医院还专门开通接驳公交专线，串联杨府山分部、百里坊院区、双屿院区，打通院区往返通勤堵点，让就医出行更加便捷。

全新的环境、完善的设施、贴心的服务，收获了不少市民的点赞。家住周边的居民周女士坦言，家门口迎来三甲医院，让日常就医变得省心又便利。从上海来温就诊的患者张先生表示，双屿院区的硬件配置、诊疗效率和服务细节都十分到位，整体就医体验完全不输一线城市的大型综合医院。

软硬实力双提升 打造区域医疗新高地

依托全新院区载体，双屿院区实现硬件设施、医疗资源、学科实力的全方位跨越式提升，全力打造区域优质医疗核心阵地。双屿院区将建成对标全省一流水准的区域急救中心，搭建空地联动、全程闭环的立体化生命救援网络。记者在现场看到，院区单独设置急救专属出入口，救护车可直达抢救区域，为危重病患抢抓宝贵救治时间；楼顶配套专用直升机停机坪，打通“空中 120”救援通道，40分钟辐射浙南、闽北多地，有效解决远距离转运、地面拥堵等急救痛点。

试运行当天，院区同步举办“脑机融合”学术研讨会暨复旦大学附属华山医院温州合作医院签约仪式，为学科建设、疑难病症诊疗注入强劲外力。据悉，双屿院区将有序承接百里坊院区骨干医护力量，同时深度牵手复旦大学附属华山医院，落地温州合作医院与脑机接口应用中心，重点深耕神经外科、疑难杂症诊治、急危重症救治等特色领域，全力打造优势特色学科，推动区域整体诊疗水平迈上新台阶。

此外，医院实行新老院区联动协同、错位发展的运营模式，实现医疗资源互补共享、服务效能最大化。双屿院区聚焦综合性三甲诊疗服务，担当鹿城西部综合医疗服务核心主阵地；百里坊院区则转型升级，深耕心脑疾病救治等特色服务领域，两院协同发力，全方位覆盖群众疾病预防、临床诊疗、术后康复的全周期健康服务需求，为浙南群众健康保驾护航。

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