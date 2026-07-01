温州日报 2026-07-01 08:34:25

近日，温州市域铁路S3线一期工程南白象站沿线见雏形，同交通繁忙的瓯越大道犹如两条“长龙”并行。

温州网讯 近日，温州市域铁路S3线一期工程南白象站沿线见雏形，同交通繁忙的瓯越大道犹如两条“长龙”并行。南白象站土建工程基本完成，目前正处于机电安装与装饰装修阶段。S3线一期全长33.2公里，建成后将与S1、S2线织密市域铁路网络，实现市中心至瑞安核心区30分钟直达。

来 源：温州日报

原标题： 新“长龙”初现 市域铁路网织密提速

记者 蒋文广 摄

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