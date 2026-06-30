进村上岛，原来舞台这么大 记者在洞头感受青年入乡创业新生态

潮新闻客户端 2026-06-30 09:29:57

在温州洞头，青年乡创正呈现出新图景。作为陆域面积153平方公里、常住人口仅16.2万的海岛区，自2024年10月实施“青年上岛计划”以来，洞头已累计吸引约5000余名青年上岛，其中青创市场主体823个，新增核心青创项目共计60余个，还形成了独具特色的服务阵地“海创空间”。

提起青年在乡村创业，仿佛开家咖啡馆或文创小店成了一种标配。不过随着青年乡创的“拓荒期”过去，项目同质化、长期经营难等问题也开始显现。有人说，原因是乡村发展空间有限。也有人说，如今的乡创，需要把散落的创客、资本、技术与运营力量综合在一起，远比想象中要困难。

温州技师学院学生集体参观洞头青创项目及成果，对接创业街区资源。洞头区人社局供图

在温州洞头，青年乡创正呈现出新图景。作为陆域面积153平方公里、常住人口仅16.2万的海岛区，自2024年10月实施“青年上岛计划”以来，洞头已累计吸引约5000余名青年上岛，其中青创市场主体823个，新增核心青创项目共计60余个，还形成了独具特色的服务阵地“海创空间”。

青年乡创火热背后，有哪些因素支撑？近期，我们前往洞头一探究竟。

创业可以是咖啡味的，也可以是海腥味的

清晨8时许，位于洞头区北岙街道的工作室内，“302计画”画室负责人王思恩开始一天的工作。我们到访这天，他正准备给即将到来的渔民画暑期班上的30多位孩子设计一批新教材。

王思恩（左二）带领学生开展渔民画研学活动。受访者供图

新教材的形式是“拼布”。这是一种把零碎布料拼缝在一起的手工艺，颇受孩子喜欢。王思恩已经拟定了几个方案，我们协助他进行测试。

由于对象主要是孩子，王思恩特意对流程作了简化：我们只需挑选几块色彩对比强烈的布料，对照草稿简单修剪后，就在帆布袋上拼叠出了船只的轮廓。难的是缝合过程。由于我们此前没做过缝纫工作，图案被缝得有些歪歪扭扭。但在王思恩的一番调整设计后，整个画面竟出人意料得和谐。“渔民画本身就是一种大胆的艺术。这种生活化的感觉，和拼布相得益彰。”王思恩鼓励我们，要记下各个方案的费时和难易度。我们还在“埋头苦干”缝合的同时，他已早早地把海鱼、浪花等元素精美地还原了出来。

“乡村是个足够‘静’的空间。这样的环境，是利于发掘自己、深耕技能的。”王思恩告诉我们，入乡前，他是一名只做外观方案的产品设计师。入乡后，洞头独特的渔民文化给了他开拓研学项目的灵感。创作之余，这位“95后”主理人包揽了从设计到销售的全流程。在他身旁的工作架上，摆放着融合了渔民画的棋盘、螺钿等作品。其中许多成熟的研学产品，已经被杭州等地的机构采购。拼布以及缝纫手艺，也是他在这个过程中一点一滴摸索练习而来的。

“关键在于把思维打开、脚步迈开，真正读懂乡村中的资源和优势。”说这话的，是在鹿西岛“跨界养鱼”的孙铭德。2024年，他携手两位好友来岛上创业，投资开办了金丰海洋牧场。

记者（左）与孙铭德爬上养殖围栏，体验金丰海洋牧场新开发的垂钓项目。通讯员 郑乐舟 摄

我们跟着孙铭德爬上近10米高的养殖围栏进行日常巡检。孙铭德指着下方的海水说，海洋牧场无需额外导流，鱼可以自由游动，每立方米水体只养0.2尾鱼，即5吨水养1条鱼，养殖条件非常优秀。去年，这里出产的大黄鱼在全省首届大黄鱼品质评比中斩获了特等奖。

对于孙铭德来说，上岛的原因其实很简单：洞头是浙江第二大渔场，300多种鱼虾贝类都是机遇。“创业可以是咖啡味的，也可以是海腥味的。”孙铭德笑道，“洞头有山也有海、有村也有岛，场景很丰富。如果你感到无从着手，或许只是离得还不够近。”

大门敞开，先体验后创业

“很多时候，青年说不出想法，是因为他们对乡村还不够熟悉。”孙铭德所提到的问题，洞头区人社局党组书记、局长郑元永也注意到了。

面向广大青年，洞头已持续多年推行“先体验、后创业”的做法。“如果有18岁至40周岁的外地青年有意来洞头看看，考察创业的可能性，可以联系我们。我们会安排7天的行程，并解决食宿费用。”郑元永说。

接待参观青年，具体由对应乡镇街道的“海创空间”负责，这里是洞头区人社局打造的为创业青年提供生活所需、就业帮扶、创业支持、交流活动的公共空间。截至目前，当地已形成以数字游民为特色的“青村108大队”、以文创影视为特色的“东沙不夜港”等6大阵地。

“临近暑期，已经有多个团队与我们联系。”东屏街道“LIHO东屏”海创空间的经理人徐志鹏邀请我们一起制定行程方案。一般来说，“先体验、后创业”的行程既要兼顾人文体验，让来访人感受洞头风貌，也要符合来访人的个性化需求。我们负责对接的这组申请人是几位即将从杭州高校毕业的大学生，她们表示想重点了解发展新媒体事业的机会。

徐志鹏迅速把行程划分为参观、座谈和培训等阶段：“我们可以排摸本地合适的传媒公司，联系一些文旅项目，看是否可以安排见面，商讨合作意向……”在我们的安排下，行程很快确定下来。在一家摄影工作室，我们陪同她们一起体验了实操技能课。站在海边，女生们并没有忙着“打卡”，而是角色一转，纷纷拿上器材和摄影工作室工作人员一起服务起了游客。“海边拍摄有哪些注意事项？如何拍出时下流行的摄影风格？”工作室负责人在边上讲解如何拍出精彩的“打卡照”，结束后还抛出了合作的邀约。

“关键是为这些创业青年提前梳理好资源。”徐志鹏说，“让他们看到的不只是美景，还有背后的创业生态。”

浙江工贸职业技术学院学生团队在洞头开展就业创业体验。洞头区人社局供图

来自四川的小蔡是去年体验后决定“上岛”创业的。“亲身来看了才发现，这里不仅文旅产业空间大，市场环境也很包容。”他正打算在即将到来的暑期邀请老家的朋友也来看看。

尽管远离温州市区近60公里，但通过“先体验、后创业”这一形式，今年以来，洞头累计吸引并接待了超过2000人，还专门新增洞籍大学生职业体验营，把服务对象扩展到本地青年群体。徐志鹏告诉我们，有些原本对创业毫无头绪的大学生，实地走访后不仅有了金点子，后来还多次回访，最后真的选择在洞头开办了公司。“有的开起了冰饮店，有的办起了漫展。”徐志鹏欣慰地表示，洞头努力把大门敞开，而青年们也实打实回应了这份诚意。

青年“唱戏”，社群“撑腰”

“进乡入岛，青年需要的舞台不只在创业，还有生活的方方面面。”洞头区委组织部副部长吴励光说。洞头推行的“青年上岛计划”不只关注创业，还在构建上岛有岗、有创、有技、有居、有乐的“五有”服务保障体系。

傍晚时分的“东沙不夜港”海创空间，一场分享会刚刚散场，几个刚上岛的年轻人开始讨论起周末环岛徒步的路线。“初来乍到，融入这里比我预想得要容易。”一位从广西来洞头开民宿的青年感慨，没承想，瞄准旅游旺季的生意还没正式开张，自己反而开始先享受起了这里的生活。

“这样的场景，正是洞头想看到的。”吴励光说，基于帮助青年融进去、留下来的理念，他们一直在努力培育属于青年的社群。

洞籍大学生体验营在洞头霓屿海上花园会客厅参观交流。洞头区人社局供图

在海创空间内部，我们注意到一个细节：每月的活动排期表上，既有创业路演，也有观星、赶海这类生活化内容。自“青年上岛计划”推行以来，仅由政府组织的青年娱乐活动就超过了230场，全岛筹集人才房425套，开展各类培训已超4200人次。

我们提出以青年视角感受一趟服务流程，首先拿到的是一份“登岛地图”。这份地图上写着：如果青年对发展方向感到困惑，不妨照着7条“航道”——文旅产业、红色文化、非遗传播、市集体验等探索自己的事业。此外，我们还第一时间收到了“青年工作小组”的联系方式。他们负责倾听需求，为青年解决包括就业、人脉、补贴在内的各种问题。

“00后”主理人包凌轩在洞头开办的宠物酒店，是聚焦当地民宿普遍不支持宠物入住这一痛点、面向那些想要“带宠赶海”的游客所设的一个项目。在洞头的社群化服务下，该项目不仅获得了房租、土地优惠，还借助海创空间运营团队以及其他上岛青年的支持，合作扩充了不少淡季业务，如日常寄养、宠物美容、证件办理等，开业不到半年就成功实现了盈利。

不仅如此，7月，洞头还将落地“无龄社区”，通过发挥养老度假旅游优势，吸引一批来自上海、杭州等地的退休企业家、高校教师。社区的一个重要作用，就是帮助岛上青年拓展社群边界，借助这些银龄群体的经验和资源，让他们的事业生活更进一步。

青年“唱戏”，社群“撑腰”。从村咖的单一业态，到研学、渔业、宠物经济等多元赛道，越来越多的青年走进洞头的乡村、登上洞头的海岛。他们带去项目，带去资金，也带着对另一种生活的想象。就像孙铭德所说，这片海，就是青年创业的大舞台，只要我们努力拼搏，或许真的什么都有。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 进村上岛，原来舞台这么大 记者在洞头感受青年入乡创业新生态

记者 宋哲源 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com