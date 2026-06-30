温度新闻客户端 2026-06-30 09:53:19

近日，农业农村部正式发布《全国蔬菜产业大县名录》。苍南凭借雄厚的设施番茄产业实力，被认定为蔬菜单品大县（番茄）。

温州网讯 近日，农业农村部正式发布《全国蔬菜产业大县名录》。苍南凭借雄厚的设施番茄产业实力，被认定为蔬菜单品大县（番茄）。此次国家级认定，是国家层面对苍南番茄产业发展成效的权威认可，标志着苍南番茄区域公共品牌影响力实现跨越式提升。

作为“浙江番茄王国”，苍南番茄产业规模持续领跑全省，产业发展成绩亮眼。2025年，全县蔬菜播种面积达4.25万亩，其中设施番茄播种面积3.55万亩，规模稳居全省首位；番茄年产量约21万吨，全产业链总产值超20亿元。

目前，苍南已形成以无限生长型大果番茄（含果菜两用型）为主，口感型番茄和樱桃番茄协同兼顾的种植格局。现有红桃A、维也纳2号、沃粉二号、炎玉、嘉红100及瓯秀黄樱等主栽品种，集中上市期为1月上旬至5月上中旬，具有显著的市场错峰优势。

苍南番茄产业的蓬勃发展，离不开全产业链服务体系的支撑。目前，苍南已基本构建集育种育苗、种植、分拣与加工为一体的番茄产业链。苍南相继被认定为第二批国家农作物品种展示评价基地和第二批全国种植业“三品一标”基地，并已连续成功承办六届浙江番茄新品种大会，成为全省番茄产业的“流量中心”。

在品牌建设与市场拓展方面，苍南番茄产业同样成果丰硕。其中，“直勇”牌维也纳二号番茄和“马站老潘”牌粉未来番茄曾包揽浙江好番茄大果金奖，苍南县恒丰蔬菜专业合作社成功获评“品字标浙江农产”生产单位。

现阶段，苍南培育壮大了一批规模化种植合作社、头部农产品经销企业，本土优质番茄畅销上海、杭州、广东、安徽等国内各大省市，市场覆盖面持续扩大，苍南番茄的省外知名度稳步提高。

此次国家级认证，既是苍南番茄产业多年深耕发展的阶段性成果，更是产业提质升级的全新契机。苍南将以此为契机，持续深化“七彩农业”产业体系建设，推动番茄产业向种业创新、品牌化、机械化方向全面升级，擦亮苍南番茄国字号名片，为全国蔬菜产业高质量发展贡献更多“苍南经验”。

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原标题： 国家级认证！苍南认定为单品蔬菜大县！

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