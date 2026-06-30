从“30万元”变成“2.4万元” 植人工耳蜗享“集采降价+医保报销”

温州晚报 2026-06-30 09:18:13

2026年6月25日，浙江省正式将人工耳蜗植入相关医疗服务项目纳入医保报销范围。继2025年3月3日国家集采人工耳蜗中选结果在浙江落地后，“集采降价”与“医保报销”双重红利正式叠加。

黄益灯团队为患者施行人工耳蜗植入微创手术

患者植入人工耳蜗后进行调机

温州网讯 2026年6月25日，对浙江省众多听障患者及其家庭而言，是一个值得铭记的日子。这一天，浙江省正式将人工耳蜗植入相关医疗服务项目纳入医保报销范围。继2025年3月3日国家集采人工耳蜗中选结果在浙江落地后，“集采降价”与“医保报销”双重红利正式叠加。新政落地当天，温州医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科迅速组织人工耳蜗手术专场，成功为4名极重度感音神经性耳聋患者实施了人工耳蜗植入术。

从“30万元”变成“2.4万元”

6月25日，温医大附一院手术室里灯火通明，耳鼻咽喉科主任医师黄益灯团队连续开展4台人工耳蜗植入微创手术。四名患者均确诊双耳极重度感音神经性耳聋，长期困在无声世界，受高昂费用限制迟迟无法手术。如今恰逢医保新政落地，叠加集采降价利好，就医成本大幅缩水，让整个家庭卸下千斤重担。

“没想到能赶上这么好的政策！”6月25日上午，在温州医科大学附属第一医院手术室外，一位患者家属激动地说，“以前听说人工耳蜗要二三十万元，我们根本不敢想。现在医保还能报销，就医成本大大降低了。”

黄益灯介绍，本次全部采用微创术式，仅在耳后留下约3厘米长细小切口，创伤小、恢复快，患者术后只需住院观察4至5天便可出院。待伤口愈合后，医院会根据每个人听力恢复情况安排设备开机调试，再配套系统化语言康复训练，稳步重建听觉与语言能力。

那么人工耳蜗植入相关医疗服务项目纳入医保报销范围后具体能省多少？据宁波晚报报道，6月25日，在宁波市第二医院，一位18岁的女孩顺利接受了人工耳蜗植入手术，在国家集采和医保的双重保障下，这款两年前需要近三十万元的人工耳蜗，个人自付部分仅2.4万元。

从“听不见”到“听得懂”

人工耳蜗究竟是什么？它为何能给听障患者带来如此巨大的改变？

黄益灯介绍，人工耳蜗是一种针对重度/极重度感音神经性聋的“功能性替代器官”。与助听器“放大声音”的原理不同，它绕过受损的耳蜗毛细胞，将声音信号转化为电脉冲，直接刺激听神经，使大脑感知到声音。即使耳蜗毛细胞完全坏死，人工耳蜗仍能起效，是目前最成功的生物医学工程装置之一。手术仅需在患者耳后开一个小切口，把耳蜗电极植入耳蜗内。一个月后开机调试，经过系统地进行言语康复训练，患者有望回归有声世界。

适用人群主要分为两类。第一类是语前聋——学会语言之前发生的听力损失。最佳植入年龄为12个月至6岁，2岁左右为语言发育黄金期，早植入有利于语言能力重建，一般建议最迟不超过8周岁。第二类是语后聋——已形成语言能力后因各种原因导致双耳极重度听力损失。所有年龄段（无手术禁忌症）均可植入，国内已有92岁高龄成功案例。黄益灯提醒，先天性双侧极重度耳聋患儿若放任不管，成年后很可能成为“聋哑人”，及时植入人工耳蜗并经过康复训练，完全可以回归正常生活。

温州平阳男孩小新的经历便是最好的注脚。2012年，小新在平阳医院出生，出生后第3天新生儿听力筛查未通过，42天复筛仍未通过。3月龄时，家人带他来到温州市听力诊断中心，最终确诊为双耳神经性耳聋，双耳听力均在100dB以上。经过全面检查，医生建议植入耳蜗。由于当时耳蜗市场价需要二三十万元，家人选择报名人工耳蜗抢救性康复国家项目，免费获得一只耳蜗及术后康复费用。2014年初，小新植入了一侧耳蜗，开机后一直在康复中心进行有序康复。经过两年多的训练，他达到了同龄儿童语言水平，2016年顺利从康复中心毕业，如愿进入普通幼儿园。如今，这名曾经被确诊为双耳极重度耳聋的男孩，正和所有普通孩子一样，在校园里读书、玩耍、成长。

从“不敢想”到“赶上了”

我国目前有2780万听力障碍患者，其中约740万人适合植入人工耳蜗，但此前每年植入数量仅约5万例。价格，曾是横亘在希望与现实之间的一道鸿沟。去年3月，人工耳蜗国家集采政策落地浙江，价格降幅高达75%，从平均20余万元降至5万元左右。而此次医保新政的出台，更是在集采降价的基础上再添一把“火”——人工耳蜗类医用耗材纳入医保报销范围。其中，对国家集采范围内电子耳蜗，中选产品以中选价格作为医保支付标准。非中选产品植入体以46265元为医保支付标准，言语处理器及附件以15000元为医保支付标准。非中选产品价格不高于类别相同、功能相近中选产品中选价格的，以非中选产品实际价格作为医保支付标准；高于支付标准的，超出支付标准的部分由患者自付。国家集采后，人工耳蜗类医用耗材价格下降，同时，新版“耳鼻喉科医疗服务价格项目及医保支付政策”实施后，人工耳蜗手术涉及的可医保报销的人工耳蜗类医用耗材种类增加，个人负担更小。

从2025年集采落地到2026年纳入医保，短短一年多时间，人工耳蜗从“天价”走向“可及”，改变的不仅是价格，更是无数人的生活。

此前集采新政的落地带来了手术量的明显变化。据行业信息，集采政策实施一周年后，全国手术量明显上升，部分医院手术量增长超过3倍，成人及老年患者比例提高。如今人工耳蜗植入相关医疗服务项目纳入医保报销范围后，相信更多此前因费用高昂而望而却步的患者，都将因此有了重获听力的希望。

新闻+

对于神经性耳聋儿童

家长牢记“1-3-6”原则

听觉是儿童感知世界、习得语言、社交成长的核心基础，贯穿孩子成长的每一个关键阶段。对于重度或极重度感音神经性耳聋儿童，若在语言发育关键期缺乏有效干预，不仅会导致语言发育迟缓，还会严重影响后续学习能力与社会交往，对终身发展造成不可逆的影响。因此“早发现、早诊断、早治疗”十分重要。

家长需牢记“1-3-6”黄金原则：

1个月内：完成新生儿听力筛查；

3个月内：明确听力诊断；

6个月内：启动科学干预。

牢牢抓住听觉发育黄金窗口期，一旦筛查出听力问题，应立即就医，以免错失最佳干预时机。

人工耳蜗是目前矫治重度、极重度感音神经性耳聋的核心有效手段，适用于经专业评估符合植入条件的患儿。

干预年龄直接决定康复效果：

1～3岁：最佳植入期，大脑神经可塑性最强，语言学习活力充足，术后听觉重建与言语康复效果最优；

4～6岁：仍为重要干预窗口期，规范手术加系统康复训练，绝大多数患儿可获得良好的听觉与语言能力。

来 源：温州晚报

原标题： 去年3月集采降价，本月25日纳入医保，一年多时间迎来双重红利——

人工耳蜗从“二三十万元”变成“几万元”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com