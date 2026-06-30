潮新闻客户端 2026-06-30 09:32:20

日前，应用型本科高校未来课堂建设联盟成立会议暨2026未来课堂建设研讨会在温州理工学院举办。

日前，应用型本科高校未来课堂建设联盟成立会议暨2026未来课堂建设研讨会在温州理工学院举办。活动现场，温州理工学院联合常州大学、宁德师范学院、赣东学院、新疆理工学院、宁波工程学院、嘉兴南湖学院、湖州学院等高校共同发起成立应用型本科高校未来课堂建设联盟，正式搭建起校际资源共享、优势互补、协同育人的常态化合作平台。

温州理工学院供图

本次会议以“共建未来课堂、共育智慧人才”为主题，聚焦应用型高校数智化教学改革痛点难点，旨在打破校际发展壁垒，整合优质教育资源，探索未来课堂建设新路径，构建协同育人新格局，推动应用型人才培养模式迭代升级，助力地方高等教育高质量发展。会议采用线上线下同步进行的模式，吸引2300余名全国教育工作者线上观摩。

温州理工学院校长孙芙蓉在开幕式上致辞。她立足高等教育数字化转型大势，结合学校数智教育改革实践，提出以联盟为纽带、平台、引擎，共建未来课堂新生态、共探人才培养新范式、共促应用型高校新发展的三点期许，为联盟协同发展明晰方向。中国创造学会产学研分会、应用型课程建设联盟秘书长张振笋以视频形式致辞。他剖析了传统课堂发展困境，高度肯定共建联盟的创新价值，号召各校以智能课堂重构推动应用型人才培养提质升级。

据介绍，活动现场还发布《未来课堂大学生“4C素养”能力目标体系（试行）》，围绕问题挑战、批判思辨、协同合作、创新创造四大核心素养构建标准体系，填补了应用型本科高校未来课堂标准化育人体系的空白，为各校课堂改革提供了统一、清晰的实践标准。

温州理工学院供图

据悉，该4C素养体系精准贴合数智教育趋势与产业人才需求，下一步，联盟成员高校将以该体系为核心指引，常态化开展课程共建、师资互聘、联合教研、教学改革攻坚等协同工作，持续深耕未来课堂创新实践，凝练可复制、可推广的应用型高校教学改革模式，以校际集群合力推动高等教育数字化转型，为区域高素质应用型人才培育、产业高质量发展持续赋能。

本次研讨会主旨报告分上下半场依次开展，分别由温州理工学院教务处处长连新泽、宁德师范学院教务处处长肖顺根主持。报告围绕技术赋能、产教融合、教学实践、课堂创新等四个维度，全方位探索未来课堂建设路径。浙江大学求是特聘学者何钦铭以《人工智能赋能课程建设，智能课程的探索》为题，系统阐述AI技术落地课程改革的前沿路径，勾勒出智能课程建设的发展愿景。常州大学副校长李忠玉围绕《从知识逻辑到产业逻辑：应用型大学产教融合型课程改革的探索与实践》，从改革逻辑起点、建设范式转变、落地实践路径三个层面系统解读，提出应用型高校需立足产业需求重构课程体系。新疆理工学院教师、第六届教创赛人工智能赛道省赛特等奖获得者李小玺分享《从“数字工具”到“人机协同”——未来课堂智慧教学的创新实践》，结合一线教学案例，展现智慧教学从单一工具应用向人机协同育人的进阶变革。温州理工学院校长孙芙蓉聚焦《基于“教-学-评-研”智能体的未来课堂创新与实践》，构建以“4C引领，4I赋能，4AI协同”为核心的改革框架，形成体系化、可落地的未来课堂建设理论与实践体系。

此次联盟成立紧扣数字教育发展战略，有效破解了应用型高校课堂改革碎片化、资源分散化难题。与会嘉宾一致认为，共建未来课堂联盟，是地方应用型高校主动适配教育数字化转型的重要举措，能够有效整合校际优质资源，打通教学改革壁垒，为新时代应用型人才培养提质增效提供全新路径。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 多家高校齐聚温州 应用型本科高校未来课堂建设联盟成立

通讯员 商飞燕 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com