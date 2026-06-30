以理发店为窗口记录市井生活 他“剪”出了不一样的人生故事

温州晚报 2026-06-30 09:18:13

从业二十四载，颜怡选从辍学谋生的乡村少年一路打拼，凭手艺立足乡土、以温情帮扶邻里、用文字安放理想，在平凡市井里，活出了双线出彩的人生。

颜怡选放下剪刀拿起书籍阅读

温州网讯 近日，全国先进个体工商户表彰大会在北京举行，全国四百余名优秀个体经营者获国家级表彰，苍南灵溪卡尔诗美发店店主颜怡选榜上有名。

从业二十四载，他从辍学谋生的乡村少年一路打拼，凭手艺立足乡土、以温情帮扶邻里、用文字安放理想，在平凡市井里，活出了双线出彩的人生。

外出打工遇坎坷

6月25日下午，记者来到苍南灵溪老城街巷深处，找到了面积不到二十平方米的卡尔诗美发店。

店里墙面错落张贴着各类行业荣誉，收银台上摆放一摞文学书籍，门口贴着一纸告示：但凡身处困境、暂无收入的市民，均可进店免费理发，愿受助者日后力所能及，继续传递善意。

1983年出生的颜怡选是土生土长的苍南观美人。他告诉记者，早年家中兄妹三人，全家仅靠父亲蹬三轮车维持生计，生活拮据，高二那年，他主动告别校园，进入乡镇理发店当学徒。

从洗头、打扫、整理工具等基础杂活做起，他一步步夯实理发基本功。两年学徒期满，为精进技艺，他自费前往温州专业美发学校深造四个月。

2005年，在老师引荐下，二十岁出头的颜怡选跟随学长远赴西安务工。“当时月薪一千五百元，在那个年代已经很不错。”没想到好景不长，门店经营遇困、效益下滑，包括颜怡选在内的大批员工遭遇裁员。

失业后，颜怡选只能在西安打散工。“新找的店生意也不景气，分到手上的客人寥寥无几，剪一个头提成只有几块钱。”颜怡选回忆，那段经历是自己人生最艰难的低谷。

他和三四名同行合租廉价小屋，分摊房租，日常极尽节俭，最终他靠父亲寄来的路费踏上回家路。没多久，颜怡选经行业前辈引荐，前往台州担任专业发型师。四年安稳打拼，他的理发技艺愈发娴熟，也在此结识未来的妻子。

成家立业行善举

2010年，二十六岁的颜怡选与妻子商定，返乡创业扎根家乡。

返乡创业之初，颜怡选毫无家底积蓄。开店的启动资金，靠岳父资助、父亲帮扶，以及妻子的嫁妆。

“这笔钱是一家人的信任，我当时没有任何试错余地，只能拼尽全力做好。”颜怡选说。

门店落地灵溪老城核心地段，开业初期客流很好，单日最高接待五六十名顾客。夫妻俩起早贪黑、踏实经营，慢慢积累下稳定的客源。

颜怡选知道这一切来之不易，始终保持钻研状态。他主动参与各级行业赛事，斩获中国美业新职业技能大赛亚军、全国美容美发行业大赛优秀奖、省级美发赛事优胜奖等多项重磅荣誉，先后获评“最美温州人·最美个体劳动者”“浙江省先进个体工商户”。

依托扎实的专业资质，他成功考取浙江省职业技能等级认定考评员证书，填补了苍南县美发行业本土考评人才的空白。常年深耕一线，他善于总结实操痛点，针对美发工具的隔热、使用短板优化改良，成功拿下多项实用新型专利。

颜怡选还创办了美发技能大师工作室，累计培育了35名学徒。不少学徒学成后自主开店、吸纳务工，间接带动900余个就业岗位，为基层劳动者提供了就业出路。

生活步入稳定后，颜怡选开始公益义剪服务，常态化走进敬老院、户外劳动者驿站，为老年群体、环卫工人免费理发。至今累计义剪时长525小时，服务群众超2100人次。

常年行善的习惯，也悄然滋养着下一代。颜怡选的女儿受到感染，平日里捡拾废品变卖，将所得赠予生活困难的路人。“不用刻意说教，孩子亲眼所见、亲身参与，自然懂得人与人之间善意的珍贵。”他说。

市井提笔写生活

“理发撑起我的日常烟火，文字安放我的内心世界。”手握剪刀耕耘市井的同时，颜怡选多年坚守文学爱好，从一名普通手艺人，成长为温州市作家协会会员、中国散文学会会员。

他的文学情愫，萌芽于少年时代。初中时他获赠本土作家陈革新的《竹林梅雨》，质朴的乡土文字，让他深深迷上文学。为买下心仪的《三重门》，他压缩每日伙食费，省吃俭用半月有余。“这本书拓宽了我的眼界，也让我养成了记录生活、感悟生活的习惯。”他回忆。

在台州务工的那段岁月，成了他文学积累的黄金期。他常留守门店，看书随笔、记录见闻，将理发店的市井百态、顾客的人生故事、自身的漂泊感悟一一落笔成文。2008年，他的作品首次刊发于地方报刊，这份认可，让他坚定了长期创作的想法。

多年来，他的文字始终扎根底层烟火，聚焦匠人日常、亲情乡愁、普通人的挣扎与坚守。2022年，散文《我是剃头匠》从万余篇参赛作品中脱颖而出，斩获年度中国散文年会十佳散文奖，与国内知名作家同台领奖。其原创著作《如果当年》，更是被国家图书馆、北京大学、清华大学图书馆正式收藏。

“我是地道的草根写作者，写的都是最真实的市井生活，没有华丽辞藻，无需刻意拔高。用笔记录自己的人生，就是最有意义的事。”颜怡选说。

一把剪刀耕耘烟火生计，一支笔墨丰盈平凡岁月。从辍学谋生的乡村少年，到获评国家级荣誉的个体创业者，从市井理发匠人，到深耕生活的草根作家。

颜怡选的故事印证着：职业从不束缚人生高度，有梦想，谁都了不起。

来 源：温州晚报

原标题： 以理发店为窗口记录市井生活 他“剪”出了不一样的人生故事

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com