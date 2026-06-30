温州日报 2026-06-30 09:03:15

温州市文化广电旅游局联合抖音生活服务，重磅推出街区焕新活动，聚焦五马历史文化街区与梧田老街两大城市核心文旅商圈，精心打造“千年商脉新潮风+塘河水乡国风韵”差异化双消费场景，通过线上线下双向联动，丰富市民游客休闲选择，全面点亮温州夏日夜间经济，撬动城市本地生活消费增量。

温州文旅联合抖音在梧田老街打造沉浸式国风场景。 图片由主办方提供

温州文旅联合抖音在五马街区增设网红打卡装置。 图片由主办方提供

温州网讯 为进一步提振夏日商圈活力、激活文旅消费市场，推动实体街区数字化转型升级，近日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，该局联合抖音生活服务，重磅推出街区焕新活动，全程覆盖夏日核心暑期档，聚焦五马历史文化街区与梧田老街两大城市核心文旅商圈，依托政府政策引导与平台数字化流量赋能的双重优势，精心打造“千年商脉新潮风+塘河水乡国风韵”差异化双消费场景，通过线上线下双向联动，丰富市民游客休闲选择，全面点亮温州夏日夜间经济，撬动城市本地生活消费增量。

一座温州城，两种心动烟火。作为温州城市文旅的两大标杆街区，五马街与梧田老街立足自身深厚的文化底蕴，在此次焕新中形成了特色鲜明、互为补充的差异化文旅体验，全方位展现温州千年商脉底蕴与江南水乡古韵。

拥有千年商脉底蕴的五马街，是温州老城商业文化的核心地标。本次街区焕新主打新旧碰撞体验，在坚守百年老街历史文脉底色的同时，积极融入潮流青年文化、网红新业态与潮流快闪活动，让古朴街巷接轨当下年轻消费潮流。漫步五马街，市民游客既能在老字号商铺与复古街巷间触摸温州老城的历史肌理，感受沉淀其中的人文底蕴，也能随时邂逅新潮文创、潮流市集和充满设计感的网红打卡装置，真正实现古韵商街与现代潮流的双向奔赴，满足全年龄段群体逛街、购物、打卡、休闲的多元需求。

依塘河而生的梧田老街，则主打国风宋韵与水乡秘境体验。依托塘河得天独厚的滨水生态资源，街区深度融合江南烟雨风光与瓯越国风古韵，白墙黛瓦临水而立，画舫轻行河面，水雾氤氲间勾勒出一幅诗意水乡画卷。此次焕新升级进一步强化了沉浸式国风场景的营造，搭配系列民俗演艺、水岸主题活动与国风市集，让游客移步即入江南秘境，沉浸式感受塘河千年水乡文化的独特魅力，成为温州极具代表性的古风休闲打卡地。

围绕夏日暑期这一关键节点，两大街区量身定制了全周期精彩活动，全方位解锁温州夏日休闲新玩法。活动期间，两大街区将推出夏日吃喝玩乐专属套餐，营造浓厚节日氛围；进入暑期后，街区将进一步加码夜间经济，集中推出流光溢彩的夜市、国风夜秀专场等内容，点亮温州城市夜生活，充分适配市民夜游、消夏、亲子出游、好友聚会等各类出行场景，让不同需求的市民游客都能找到属于自己的惬意时光。

为全方位展现街区焕新成果，扩大温州特色文旅街区对外影响力，本次活动还特别组建了城市达人种草团，开启两大街区专场采风行动。多位本地及全网优质文旅达人将实地走访五马街与梧田老街，沉浸式体验街区全新场景、特色业态与主题活动，并通过图文、短视频、直播等多元形式，全方位实拍街区新潮风貌、水乡古韵、特色美食与网红打卡点。达人们将从游客视角真实测评游玩攻略，挖掘两大街区隐藏玩法，面向全网种草温州双面烟火魅力，助力温州本土文旅出圈，吸引更多外地游客前来感受瓯越城市风情。

此次五马街与梧田老街同步焕新，是温州推动文旅深度融合、盘活城市存量文旅资源、打造城市特色消费场景的重要举措。一边是老城商街的潮酷新生，一边是塘河水乡的古韵升级，两大街区错位发展、互补联动，构建起“老城潮流+水乡国风”的温州特色文旅新格局。

接下来，两大街区还将持续迭代业态与活动内容，依托节假日、暑期及夜间消费高峰，不断丰富文旅消费场景，在传承瓯越本土文化的同时，持续激活城市夏日消费活力，让老街既有烟火暖意，又有新潮活力，逐步成为市民日常休闲的首选地、外地游客来温必打卡的文旅地标。

来 源：温州日报

原标题： 温州两大特色街区焕新 点亮夏日文旅新消费

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com