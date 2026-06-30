温州日报 2026-06-30 09:00:05

在这个夏天，瓯海创新推出的“票证经济”持续升温，各类票证化身城市礼遇卡，串联起全域吃、喝、玩、乐、购消费全链条。

温州网讯 “本来只打算来参观园博会的，听说凭高铁票能享多重文旅优惠，索性多留一天好好逛逛！”日前，来自杭州的游客项先生，拿着“云顶草上世界”的门票喜笑颜开：原价180元的门票，凭车票优惠了15元。在这个夏天，瓯海创新推出的“票证经济”持续升温，各类票证化身城市礼遇卡，串联起全域吃、喝、玩、乐、购消费全链条。

今年4月，随着第十五届中国国际园林博览会启幕，瓯海顺势推出“票根+”惠民活动：在园博会期间，市外游客凭7天内飞机票或动车票，即可在全区景区、酒店、商超、餐饮等百余个点位享受门票减免、消费折扣等福利。一纸交通票根打破单一游览局限，让短途观光升级为深度城市漫游。

“希望通过实打实的优惠来激发瓯海的文旅市场，让每一位来到瓯海的游客都能够感受到这座城市的用心和诚意，有意愿去体验瓯海独特的文化和地道的生活气息。”瓯海区文化和广电旅游体育局相关负责人表示，依托“票根 +”多元服务矩阵，游客不再只打卡单一景点，而是解锁集游玩、探店、休闲于一体的深度体验。

中高考落幕，准考证成为年轻人专属青春通行证。中考考生王凯考完试便和家长前往梧田老街选购电子产品，凭准考证买平板立减200元，门店消费还有专属折扣。据了解，本届学子福利持续至8月31日，全国应届中高考考生持2026年准考证，可享受街区餐饮、零售多重优惠。梧田老街企划部汪倩介绍，“学子礼” 活动已连续举办四年，每年6至8月街区夜间客流显著上涨，年轻消费群体大幅增加，有效撬动暑期夜间经济。

温州乐园、极地海洋世界同步上线考生专属福利，为暑期客流迎来首轮高峰。据悉，入园游玩的学生可免费观看当日大马戏，不少家长将乐园之旅作为孩子的“考后大礼包”。

票证红利不止面向游客与学子，还延伸至体育赛事场景。借着全国国际式摔跤锦标赛举办契机，瓯海为参赛运动员、裁判员定制专属权益卡，打造“赛事+旅游+购物”一体化礼包。持卡者可在眼镜小镇享配镜低至3折优惠，森马、珍瑾、德赛等本土工厂店同步开放特惠采购通道，实现吃住游购全业态覆盖。

动车票、准考证、赛事证件……小小的票证搭建起完整消费闭环，成功将过境短时客流转化为长期城市消费力。瓯海区文化和广电旅游体育局相关负责人表示，优惠只是引流起点，瓯海更希望凭借山水风光、特色美食留住游客，吸引大家多次到访。接下来当地还将持续拓宽“票根+”应用场景，拉长消费链条，以一纸凭证撬动全域消费活力，让游客与瓯海实现双向奔赴。

来 源：温州日报

原标题： 一张票“惠”游一座城 瓯海以“票根+”激活全域文旅消费链

记者 洪越风 瓯海融媒记者 涂心茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com