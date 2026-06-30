温州日报 2026-06-30 09:00:05

6月29日，沃尔玛（中国）投资有限公司与龙湾区正式签署温州龙湾山姆会员商店项目合作协议，这标志着温州第二家山姆会员店进入实质性推进阶段。

温州网讯 温州再添高端零售重磅配套。6月29日，沃尔玛（中国）投资有限公司与龙湾区正式签署温州龙湾山姆会员商店项目合作协议，这标志着温州第二家山姆会员店进入实质性推进阶段。这一项目将成为温州品质消费供给扩容的重要标志，进一步丰富全市高端零售业态。

据了解，温州龙湾山姆会员商店选址龙湾区蒲州街道机场大道与文昌路交叉口东南侧，总占地约59亩，总建筑面积约10万平方米，沃尔玛（中国）投资有限公司与龙湾区将合力打造温州市区东部标杆仓储式会员商场。本项目预计今年三季度完成土地挂牌工作。

沃尔玛（中国）投资有限公司相关负责人告诉记者，此次温州二店选择落子龙湾，既是基于全市消费需求的持续升级，也考量了该区域在交通网络、产业生态和城市配套方面的综合优势。龙湾作为温州向东发展的关键板块，近年来常住人口稳步增长，青年群体占比突出，消费活力旺盛，为高端商业业态的深耕提供了良好基础。

记者了解到，自2024年12月温州山姆会员商店首店在鹿城开业以来，市场反响热烈，经营数据稳居全国近两年新开门店前列，充分展现出温州消费市场对高品质零售的强劲承接力与增长潜力。

作为沃尔玛旗下高端会员制零售品牌，山姆会员商店目前在全国已开设67家门店。

来 源：温州日报

原标题： 温州品质消费版图再扩容 山姆会员商店二店落户龙湾

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com