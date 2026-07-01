男子中暑后心脏骤停！温州市急救中心发布高温天“生存指南”

温州晚报 2026-07-01 08:54:43

随着入夏，气温持续升高，需防范中暑风险。6月29日，温州市120急救中心接到市区一例因中暑引发心脏骤停的病例。经急救团队紧急施救，患者生命体征趋于平稳，目前已脱离生命危险。急救专家提醒：中暑绝非小事，危重中暑可直接导致心脏骤停。

温州网讯 随着入夏，气温持续升高，需防范中暑风险。6月29日，温州市120急救中心接到市区一例因中暑引发心脏骤停的病例。经急救团队紧急施救，患者生命体征趋于平稳，目前已脱离生命危险。急救专家提醒：中暑绝非小事，危重中暑可直接导致心脏骤停。

中暑引起心脏骤停

6月29日傍晚，47岁的建筑工人王先生结束一天户外体力作业后，刚回到宿舍准备休息，身体突发异常——大汗淋漓、四肢抽搐、全身肌肉僵硬、痉挛。工友见状立即拨打120。当时他意识尚清，还能正常应答。

温州市急救中心新城站急救团队接警后立即出发。然而，病情变化远比想象中更快——在救护车赶赴途中，王先生状况急剧恶化，全身痉挛加重，神志昏迷。

急救人员到达时，王先生的衣物已被汗水浸透，呈现出濒死样喘息。经快速评估，医生初步诊断为热衰竭引发的心脏骤停。急救团队立即展开心肺复苏，经过全力施救，他的生命体征趋于平稳，能够正常言语对答，但四肢肌肉痉挛仍未完全缓解。转运途中，120急救人员联系医院开启绿色通道，将他安全转运至院内。

经进一步诊断，王先生为热痉挛合并热衰竭，目前正在接受后续治疗，情况稳定。

别把中暑当小事

温州市急救中心新城站站长周胜云介绍，中暑并非简单头晕乏力，从轻到重分为三个等级，危重中暑可直接导致心脏骤停。

根据严重程度，中暑分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑（包括热痉挛、热衰竭、热射病）。

1.先兆中暑：最常见的症状如头晕、头痛、乏力、多汗、恶心、注意力不集中、动作不协调等，此时体温正常或略升高（低于38℃）。

2.轻症中暑：除上述症状外，出现面色潮红、皮肤灼热、大量出汗，或面色苍白、皮肤湿冷、血压下降、脉搏加快。

3.重症中暑：这个阶段的中暑可能致命，包括以下几个方面：

热痉挛：大量出汗造成体内盐分流失，表现为四肢抽筋、肌肉僵硬、大汗不止，意识清楚，多发于户外体力劳动者，是中暑的早期信号。

热衰竭：病情进一步加重，出现呼吸急促、喘气费力、大汗淋漓、皮肤湿冷，极易快速进展为意识丧失、心脏骤停，属于危重前兆。

热射病：最为严重的致命中暑类型，死亡率极高，必须第一时间送医抢救。

高温天“生存指南”

高温高湿环境下，人体无法有效散热，大量出汗导致体液流失、电解质紊乱，钾、镁离子随汗液大量丢失，易引发室颤，严重时甚至导致多器官衰竭，危及生命。为此，温州市急救中心紧急发布高温天“生存指南”：

1.避开高温时段。户外作业尽量避开上午10时至下午4时的高温时段，做好遮阳防护，定时休息。

2.及时补水补电解质。不要等口渴了才喝，户外活动建议每小时补充200~300毫升水或运动饮料（补钾、钠）；避免一次性大量饮用冰水，以免引发胃肠痉挛。若出现大汗、肢体抽筋等热痉挛症状，立即转移至阴凉通风处休息，补充电解质；症状无缓解须第一时间拨打120。

3.危重中暑及时处置。若发现患者意识丧失、呼吸异常，切勿拖延，立即拨打120，将其移至阴凉区域；若呼吸、心跳停止，立即实施心肺复苏。

来 源：温州晚报

原标题： 男子中暑后心脏骤停！市急救中心发布高温天“生存指南”

记者 胡海珍

本文转自：温州新闻网 66wz.com