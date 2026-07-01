平阳探索沉浸式实景红色旅游 一起到浙南红都重温“省一大”

温州日报 2026-07-01 08:34:25

该活动从6月29日持续至7月2日，在中共浙江省一大纪念园与中国工农红军挺进师纪念园的必经之路，设置多个点位，定时上演情景剧、朗诵、木偶戏、红歌演绎等实景节目，旨在探索更具参与感、年轻化的革命教育，让红色故事可看、可触摸、能入心。

温州网讯 昨天，平阳县凤卧镇中共浙江省一大旧址（冠尖），迎来一拨瞻仰革命圣地的游客。山路间，一位身着布衣的小姑娘前来问询：“同志，你们是来参加会议的吗？”童声清脆，一下子带大家穿越到1939年那个浙江党史上的重要时刻。

这是发生在“浙南红都·奋进新长征”平阳县“七一”沉浸式实景红色主题活动中的一幕。该活动从6月29日持续至7月2日，在中共浙江省一大纪念园与中国工农红军挺进师纪念园的必经之路，设置多个点位，定时上演情景剧、朗诵、木偶戏、红歌演绎等实景节目，旨在探索更具参与感、年轻化的革命教育，让红色故事可看、可触摸、能入心。

冠尖旧址上演的，正是以1939年省一大召开为主题的互动节目《浙·一抹红》。温州市平阳县两级文化馆干部，分别扮演刘英、丁魁梅、龙跃、顾玉良等角色，参观游客则化身为与会代表，在实景中感受革命的硝烟和信仰的力量。

村口放哨、模拟省一大议程、重温《共产党宣言》、唱国际歌……一个个场景让观众沉浸其中。

仪式接近尾声，村口警报声骤响，演员迅速带领游客撤离旧址，前往下一站“省一大陈列馆”……在那里，年仅16岁的小姑娘郑明德英勇事迹，让刚刚经历过“转称”的游客深受震撼，历史与现实在这一刻交汇，信仰的力量直抵人心。

在情景剧中共情峥嵘岁月里的青春诗篇，在嘹亮红歌声中重温革命征程，在铿锵的宣言中坚定初心信念……今年以来，平阳创新打造行走的“沉浸式课堂”，让红色教育真正走进人心、刻进记忆。“那些老物件、老照片看着特别亲切，把书本和历史真正连接在一起。”浙江传媒学院的然然说，在沉浸式的演绎和互动中，曾经只在文字里的革命先烈，呈现出有血有肉的立体形象，每一个红色故事都令她感动。

此次红色主题系列活动通过整合微党课与红色原创文艺精品，打破传统室内授课模式，将课堂搬进革命旧址，巧妙串联起旧址参观、剧目观赏、现场授课与重温誓词等环节，让参与者在行走中感悟初心，在情景中凝聚信仰。活动一经推出，全省各地多个党组织和团体预约参与，昨天单日客流量达1663人次，约为去年同期的2.5倍。

此外，作为本次活动的延伸，平阳同步推出四条“循迹·浙南红都”主题红色线路。新线路打破单一参观模式，将省一大纪念园等核心红色地标与腾蛟数学奥妙馆、顺溪古镇、南雁荡山等文旅地标串珠成链，开启平阳全景式红色旅游新体验。

来 源：温州日报

原标题： 平阳探索沉浸式实景红色旅游

走，一起到浙南红都重温“省一大”

记者 张睿 平阳融媒记者 赵哲璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com