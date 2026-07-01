温州晚报 2026-07-01 08:34:28

从6月29日起，龙湾区婚姻登记中心从原先的龙湾区永中街道江锦家园搬迁至有着数百年历史的省级历史文化街区寺前街上。这条主打“禧文化”的古街，将“冠婚之禧”这一传统习俗与现代服务进一步融合，打造一站式喜事采购全业态闭环。

温州网讯 从6月29日起，龙湾区婚姻登记中心从原先的龙湾区永中街道江锦家园搬迁至有着数百年历史的省级历史文化街区寺前街上。这条主打“禧文化”的古街，将“冠婚之禧”这一传统习俗与现代服务进一步融合，打造一站式喜事采购全业态闭环。

作为温州为数不多保留着宋明商贸肌理的古街区，寺前街的烟火气从宋代绵延至今。2024年10月以“中国禧街”定位焕新开街后，一直主打“人生八禧”的民俗IP，街区内已经聚集了喜糖铺、传统金饰店、中式喜服馆等一批喜事相关业态，不少年轻人来这里拍国风写真、选购婚事物品。

新的龙湾区婚姻登记中心就设在街区“禧市”区域的戏台后方1至3楼，地址为龙湾区永中路124号102室，总面积约900平方米，按照5A级服务标准打造。

目前，新的龙湾区婚姻登记中心已完成全部搬迁调试，6月29日起已开始试运营，对外受理结婚登记、离婚登记、补领婚姻证明等全部相关业务，原江锦家园的旧办公点同步停止服务。

新址的最大亮点就是把领证环节完全嵌入了古街的禧文化场景里。新人办完登记走出大厅，几步路就能走到喜糖铺置办喜糖，拐个弯就能到达古街里的中式喜铺、非遗手作馆，甚至能直接在古戏台边拍下第一组合影，实现“领证、拍纪念照、采购婚事物品”一站式服务，不用再辗转多个地点。

来 源：温州晚报

原标题： 龙湾婚登中心入驻寺前街

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com