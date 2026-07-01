掌上温州客户端 2026-07-01 09:30:02

温州网讯 6月29日深夜11时许，温州龙湾国际机场到达大厅灯火通明。在2026年国际象棋青少年世界杯赛中斩获冠亚军的8岁小将金昱忻、叶歆禾载誉归来，一场温馨的迎接仪式在这里悄然举行。

当金昱忻、叶歆禾在父母陪伴下走出通道，等候多时的温州诸宸棋院的小伙伴们立即簇拥上前，献上鲜花与掌声。面对这份深夜里的热情，稚气未脱的小棋手笑靥如花。“好开心啊，这么晚还有这么多人来欢迎我们。”金昱忻略显腼腆地分享道，“这次与世界各地的小棋手过招，收获很多，也让自己更有信心迎接未来的挑战。”

省棋类协会副主席、市国际象棋协会主席徐炳兴和担任市国象协会副主席的温籍国际特级大师叶荣光、诸宸棋院负责人朱震等一行早早守候在现场。徐炳兴难掩激动心情：“这不仅是两个孩子的胜利，更是‘棋城’温州的骄傲，他们为祖国争了光！”

温州是我国唯一的“国际象棋之城”，此次双子星的闪耀绝非偶然。徐炳兴介绍，温州国际象棋拥有深厚的群众基础和浓厚的竞技氛围。近年来，市国象协会大力推行“棋类进校园”工程，同时通过“以赛代练、以老带新”的机制，依托诸宸棋院、叶荣光棋校等专业机构，聘请高水平教练团队，形成了科学的人才筛选与培养体系。两位小将凭借扎实的基本功和稳健的心态，在强手如林的世少赛中脱颖而出，正是对温州棋城青训质量的一次重要检阅。

从叶荣光成为我国首位国象国际特级大师，到诸宸、丁立人登顶世界之巅，再到如今金昱忻、叶歆禾包揽世少赛冠亚军，“棋城”温州在三十余年间薪火相传。正如徐炳兴所言，两位小将的崛起，证明了温州在新时代依然拥有强劲的国际象棋竞争力，也将在全市青少年中掀起新一轮的国象热潮，为温州打造“赛事之城”贡献新的棋城力量。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 棋城“双子星”闪耀世界，温州国象小将载誉归来！

记者 叶海鹏 通讯员 南蓓雷 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com