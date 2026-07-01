温州日报 2026-07-01 08:34:27

法国罗丹博物馆授权的全国地级市首座罗丹艺术中心——温州罗丹艺术中心正式开馆，开馆大展“鲸起穹宇——罗丹中国展”同步启幕，共展出70余件欧洲顶级雕塑珍品，其中包括55件罗丹经典原作。这是温州迄今规模最大的世界级雕塑大师真迹展，也是中法文化交流在浙南大地上的重要落子。

温州罗丹艺术中心开馆暨“鲸起穹宇—罗丹中国展”开幕活动在鹿城区七都国际未来科技岛龙形公园举行。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 昨天，温州七都龙形公园内，覆盖在罗丹传世名作《思想者》上的幕布被无人机缓缓揭开，现场掌声雷动。法国罗丹博物馆授权的全国地级市首座罗丹艺术中心——温州罗丹艺术中心正式开馆，开馆大展“鲸起穹宇——罗丹中国展”同步启幕，共展出70余件欧洲顶级雕塑珍品，其中包括55件罗丹经典原作。这是温州迄今规模最大的世界级雕塑大师真迹展，也是中法文化交流在浙南大地上的重要落子。

开馆仪式上，中法两国嘉宾共同揭开象征温州与巴黎友谊的文化立柱。法国驻上海总领事王度，法国驻华大使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞艾文鸿分别致辞，高度评价温州作为著名侨乡在中法文化交流中的独特作用。

步入展厅，仿佛踏入了跨越百年的欧洲雕塑艺术殿堂。作为第二十届“中法文化之春”温州站的重点项目，展览汇聚了罗丹《行走的人》《吻》等55件原作，同时呈现布德尔、马约尔、卡尔波等同时代雕塑大师的精品。一件件经典原作，以其传神的人体姿态与细腻的质感，吸引众多市民驻足凝视，或低声讨论，或举起手机记录。“以前要看这样的原作得去巴黎、去上海，没想到今天在温州家门口就能亲眼见到。”一位观众激动地说。

这场国际艺术盛宴的落地，离不开温籍旅法“侨三代”、法国罗丹博物馆中国区负责人、国际知名收藏家吴静的桑梓之情。2022年，她携藏品在温州博物馆举办《西鹣东鲽》欧洲文化艺术精品展，成为温州入选“东亚文化之都”后最具国际分量的文化展示。在温州市委、市政府大力支持下，她携珍贵藏品回归故里，与家乡文旅部门共同打造温州罗丹艺术中心。“这是华侨用艺术回报家乡的一次深情奔赴。”吴静在答谢词中如是说。

温州罗丹艺术中心的落成，是温州市委、市政府高度重视文化事业，市文广旅局与鹿城区委区政府及有关部门持续推动，中法文化机构深度协作四年的成果。它的诞生，一举打破高端国际艺术资源长期集中于一线城市的地域壁垒，填补了浙南闽北地区世界级雕塑原作大展的空白。作为著名侨乡，温州侨民遍布世界各地，法国华侨始终是中法友好的纽带与桥梁。随着罗丹艺术中心开馆和“鲸起穹宇——罗丹中国展”举办，温州与巴黎、温州与欧洲的文化交流与贸易合作有望更加密切。

该展览将持续至2026年9月30日，市民可通过“温州罗丹艺术中心”官方微信公众号、小程序及抖音、美团票务平台线上购票预约观展。

来 源：温州日报

原标题： 罗丹雕塑珍品亮相七都 温州罗丹艺术中心正式开馆

记者 程潇潇 通讯员 王嫣

本文转自：温州新闻网 66wz.com