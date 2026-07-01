掌上温州客户端 2026-07-01 09:21:17

6月30日，第十八届省运动会重燃战火。在舟山举办的帆船帆板项目首个比赛日中，温州运动员劈波斩浪、表现出色，一举夺得5枚金牌。

温州网讯 6月30日，第十八届省运动会重燃战火。在舟山举办的帆船帆板项目首个比赛日中，温州运动员劈波斩浪、表现出色，一举夺得5枚金牌。

本次帆船帆板赛事作为省运会竞技体育类重点项目，吸引了来自杭州、宁波、温州、嘉兴、台州等代表队的100余名优秀运动员参赛。赛事设OP级帆船、ILCA级别帆船及帆板等多个竞赛小项，参赛阵容中既有久经沙场、多次在国家级和省级赛事中摘金夺银的资深“老将”，也涌现出众多首次登上省运舞台的年轻新秀，竞争异常激烈。

浙江作为中国帆船帆板运动的传统强省，青少年人才培养体系完备。比赛当日，舟山海域海风劲吹，正是帆船竞技的绝佳条件。随着启航信号发出，温州健儿们展现出精湛的技战术水平，他们紧握缭绳，精准捕捉每一缕海风，在波峰浪谷间灵活转向，演绎了一场场充满力量与智慧的海上较量。

在备受瞩目的长距离项目决赛中，温州小将们掀起夺金狂潮。陈浩俊在帆船帆板ILCA7男子甲组长距离项目中一马当先，强势夺冠；郑中奥则在ILCA4男子甲组长距离项目中脱颖而出，为温州再添一金。在更具速度与激情的水翼板项目中，曾诗玮斩获水翼男子乙组长距离项目冠军，李伟则在女子甲组同项目中摘得桂冠。此外，卢哲灏在OP级男子丙组长距离项目中同样发挥出色，将金牌收入囊中。首个比赛日，温州选手便包揽5项冠军，展现了在该项目上的深厚底蕴与强大整体实力。

第十八届浙江省运动会赛期横跨5月至10月，共设竞技体育类30个大项、群众体育类7个项目及冬季体育类3个项目，总计将产生1110枚金牌，全省11个地市有近2万名运动员报名参赛。本届省运会温州代表团将派出1600余名选手，征战28个竞技体育类、2个冬季体育类及全部7个群众体育类赛事。在此前结束的皮划艇、举重、马术等三个提前赛项目中，温州健儿已斩获15金12银7铜，暂时并列金牌榜第三位。随着帆船帆板项目的强势开局，温州军团在后续赛事中的表现值得期待。

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原标题： 省运会帆船帆板比赛舟山开赛 温州军团首日斩获五金

记者 叶海鹏

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