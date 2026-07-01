潮新闻 2026-07-01 09:25:35

近日，一场无边界、沉浸式的阳台音乐会在乐清瓯潮里文旅街区唱响，为热闹的街区添上了独特的文艺底色。这样的音乐活动并非一时造势，而是街区的文艺日常。

没有规整的舞台，没有厚重的幕布，也没有生硬的观演边界，动听的歌声从莫奈花园的阳台轻轻溢出，萦绕小院、漫过街巷，融进晚风与烟火中。近日，一场无边界、沉浸式的阳台音乐会在乐清瓯潮里文旅街区唱响，为热闹的街区添上了独特的文艺底色。这样的音乐活动并非一时造势，而是街区的文艺日常。

如果要梳理今年乐清热门文旅目的地，瓯潮里文旅街区必定榜上有名。自年初开街以来，瓯潮里持续刷屏乐清人的朋友圈，累计已吸引游客上百万人次。这么多人来逛瓯潮里，最打动他们的是什么？

走进瓯潮里，第一感受是新旧共生的碰撞感。漫步街区，入眼是沉淀岁月的老城底色：原黄华供销社、旧招待所、老乡政府大院悉数保留，经过修缮后静静临河伫立。斑驳青砖、雅致木窗，每一处肌理都是鲜活的城市文脉。穿插其间的，是新潮业态：“莫奈花园”藤蔓萦绕，自带浪漫意境；“八斤制所”咖啡飘香，文创美学与市井烟火相融；“三道茶社”国风雅韵，袅袅茶香治愈人心；南师国学馆巧用光影科技，让传统文化接轨现代生活。古今无缝交融，将逛街区的过程变成一场温柔的时空对话。

建筑是凝固的音符，沉浸式的多元演绎活动，则将街巷串成生动的乐曲。在这里，音乐打破舞台桎梏，流淌在街巷、院落、河畔，让人有种边逛边开“音乐盲盒”的新奇感受——

这里有青春热烈的旋律。中央舞台的“闪光的‘乐’手”音乐会，青年歌手轮番登场，用潮流曲风、清亮歌声点亮夜色。

这里有温柔诗意的旋律。莫奈花园“寻·繁华”的阳台音乐会，光影流转、晚风轻拂、歌声悠扬，构筑起独特的夏夜梦境。

这里有风雅闲适的旋律。三道茶社的“河畔音乐集”，琴箫和鸣，古韵悠长，在茶香氤氲中交织成闲适与从容。

这里有古韵松弛的旋律。八斤制所的“非遗音乐集”“躺平音乐会”，扁鼓、牛筋琴与三粒板协奏，朗朗鼓词娓娓讲述乐清故事……

在瓯潮里，音乐不是刻意编排的展演，而是常出常新、主题纷呈的日常活动。听众可以边逛边听，也可以择一处喜欢的院落，临水而坐、席地而坐，甚至躺下来，以最松弛状态邂逅音乐、感受“慢慢来”的生活。

值得一提的，是参与其中的音乐人，也大多来自本土。“闪光的乐手”第一期音乐会上的9名“乐手”均是历届乐清传统音乐赛事、柳白地区“老字号”文化招牌——乐清市“柳川杯”歌手大赛的佼佼者；莫奈花园“阳台音乐会”邀请的“瓯之声”合唱团，团员是从事各行各业的本地音乐爱好者。无边界的舞台给游人带去触手可及的文艺体验，也让音乐爱好者站上“C位”展现才艺。

一条特色街区，就是一座城市的文化窗口。说到底，瓯潮里让人忍不住“All走哩”的秘诀，从不是单一的风景与业态，而是它折射出的城市气质。当悠扬乐声响起，人们在瓯潮里读懂乐清源远流长的文化底蕴、融入烟火的文艺气息。沉浸式、常态化的“音乐盲盒”演绎，也丰富了基层公共文化服务的落地场景，为打响“乐音清扬·音乐之城”金名片注入全新活力。

来 源：潮新闻

原标题： 街巷藏雅乐，在乐清瓯潮里解锁音乐之城的市井浪漫

共享联盟·乐清 蔡甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com