温州日报 2026-07-01 08:34:00

全市首批文化特派员工作总结交流会暨第二批文化特派员选派启动仪式举行，标志着这场文化耕耘，在丰收的节点上又将开启新一轮播种。

温州网讯 两年前，温州启动实施文化特派员制度，首批227名文化特派员，一头扎进田间地头，在乡土间播下文化的种子。

两年派驻期满，他们交出了“理论宣讲4107场次、各类文化文艺活动5060场次、为派驻地增收8344万元”的答卷，居全省前列。

昨天，全市首批文化特派员工作总结交流会暨第二批文化特派员选派启动仪式举行，标志着这场文化耕耘，在丰收的节点上又将开启新一轮播种。

“种”下的文化让村民富了

“种文化”的故事，要从建章立制说起。

先是“1+N”文化能人服务团。这支因人才协同共享机制而诞生的队伍，在省、市、县三级文化特派员的“带头引路”下，规模日益壮大，吸引乡村艺术团、礼堂管家、非遗传承人等文化能人纷纷参与。

苍南为例，引入了5家机构219人，为文化特派员工作提供多领域智力和资源支持。

再说乡村文化“共建共享圈”。这个“圈”靠着县域结对应运而生，12个县（市、区）抱团组成“文化发展共同体”，各家优势互补，劲儿往一处使。

还有双月分享交流制度，定期邀请派出单位、结对镇街（村社）和文化特派员同台PK，用一场场座谈交流与项目路演，推着乡村文化品牌建设快步往前。

什么样的人，才能把文化“种”进乡村？

温州给出了队伍锻造法：选派上精准对接，让专业特长匹配基层需求；协同上打通通道，让文化特派员与本地乡建力量联动配合；育才上搭台赋能，依托“高校智库+地方实践”“民俗深挖+平台展示”等模式，带动基层文化队伍水平不断提升。

“文化赋能不是简单的送文化下乡，而是要激发村民的内生动力。”现场，省文化特派员、浙江音乐学院副教授吴涤，分享起自己在泰顺县司前畲族镇左溪村的经历。

两年前，他带着特派员聘书，走进这个连架钢琴都没有的村落。田埂上，村民劳作时常常哼唱山歌，清亮质朴的嗓音让他意识到：畲族文化的根，就藏在歌声里。

从组建“左溪合唱团”，招募全年龄段村民；到推出由畲乡村民本色出演的原创音乐剧《有凤来仪》，并开启全国巡演，吴涤挖掘畲族非遗资源，不仅让山村“活”了起来，更带动左溪村民宿、农家乐年增收近60万元。有民宿老板感叹：“以前只知道干活，现在跟着吴老师学唱歌、搞表演，钱包鼓了，村子也更热闹了。”

轻装上阵，放开手脚。越来越多的“吴涤们”踏上山路小径，探索“服务+项目”工作模式，结出一系列标志性惠民成果——

因地制宜“种”下文化服务。平阳县文化特派员依托“老年学堂”让400名“老友”角逐“村晚”舞台；永嘉县文化特派员深挖在地元素打造“宋韵文化新高地”。

各方联动“育”出文化项目。鹿城区非遗品牌、乐清市“浙南鳐鱼第一村”……温州打造了130余个特色文化IP，呈现“一村一品、一镇一特色”的乡村文化新景致。

新一批文化特派员来了

两年的派驻工作结束，首批文化特派员收起行囊。

但这并不是结束。昨天，新一批文化特派员正式出征，奔赴乡村。

根据部署，温州将在项目推进、运行模式、风险防范上迭代“打法”。实行“双月报告”机制、推进“咱村有变化”项目展示活动、谋划跨村社文化项目……一个个实招，勾勒出温州对文化特派员工作的思路：要把流程顺起来、把服务沉下去，推动文化特派员由“派驻一村”向“服务一片”拓展。

“我将尽快完成从党校教研人员到村级文化服务员、乡土文脉挖掘者、文旅项目策划人的身份转换。”市委党校高级讲师董约武是第二批文化特派员，不久后将下沉瓯海区郭溪街道任桥村。

出发前夕，他早已列好了任务清单：谋划村域文化产业布局、整合党校科研与教学优势、研发非遗体验项目等。“我将下沉基层、扎根乡间，与任桥这片改革热土同频共振。”他郑重表态。

文化特派员工作，不是文化特派员一个人的事。温州将形成一股合力——市级部门完善资源统筹机制；派出单位支持文化特派员轻装上阵；基层单位全过程、全周期指导。

作为“惠民”跑道中的重要一项，温州的文化特派员工作还将在特色经验提炼、品牌辨识度塑造上下更大功夫。如持续探索做大“乡约文化π”惠民品牌，结合文化礼堂、新时代文明实践中心（站所），推出一系列惠民服务活动。

当天，市文化馆馆长施丽君、文化特派员郑敬玉分别以“乡村文化品牌打造”“艺术乡建促共富”为主题，为新上任的文化特派员们带来一场干货满满的专题授课。

正如郑敬玉感叹的那般，“文化要植入也要挖掘”，播撒向乡土大地的新一批文化特派员，也将在向下扎根中积蓄力量，赋能乡村文化向阳生长。

来 源：温州日报

原标题： 温州首批文化特派员“交卷”，为派驻地增收8000余万元

为乡村“种”出文化好风景

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com