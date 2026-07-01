103岁孙奶奶的勤俭仁厚

温州都市报 2026-07-01 08:31:39

温州网讯 石垟湖风景区，位于瑞安市马屿镇儒阳村，这里群山环抱，河道纵横交错，水质清澈，被称为“瑞安千岛湖”。在石垟湖畔，住着一位103岁老人孙存钗，她头脑清晰、思维敏捷、口齿伶俐，日子过得简简单单、平平淡淡，活出了从容豁达。

近日，记者前往儒阳村，拜访期颐老人孙奶奶，走进她的日常点滴。

勤劳致富：

走村串巷卖菜，一生忙碌闲不住

孙奶奶，生于1923年，家中兄弟姐妹七人，排行最小。“当时家里困难，但哥哥姐姐们非常疼我，总把好的留给我。”提起往事，她脸上洋溢着笑容。17岁那年，她嫁入儒阳村陈家，从此便生活在石垟湖畔，一住就是86年。

婚后，孙奶奶育有二儿三女。当时家境困难，为了拉扯孩子长大，丈夫做篾养家，而她也不闲着，挑着担子做起小买卖。“那个年代，多数农村妇女都主内，我妈却出门做生意，是一个有能力的人。”提及母亲，小女儿陈三妹满脸佩服。

“我卖过菜，卖过油，卖过番薯丝……不过都是小本买卖。”讲起过往的经历，孙奶奶思路清晰，娓娓道来，往事历历在目。

在那个物资匮乏、交通不便的年代，孙奶奶凭借一双勤快的脚，硬是走出了一条生存路。“每天下午从家里出发，步行三四个小时，赶到仙降的渡口，再乘船到飞云的渡口。”她说，有时去瑞安城区，有时也去平阳，从菜市场进好货，挑着满满两箩筐，原路返回。“这一来一回，到家都是第二天中午了。”

可即便到家，她也停不下来，又挑起箩筐，走村串巷，一路吆喝。“赚不了几个钱，就是贴补家用。”她笑着说。

为了丰富货品，孙奶奶还种油菜花，收籽打油，连同晾晒的番薯丝，一并挑出去卖。日复一日，年复一年，一直到50多岁，她才慢慢停下脚步。

可劳碌了一辈子的人，怎能闲得住？身体力行的她，又干起了纺织的活，一干就干到了70多岁，这才停歇下来，真正“退休”，享受晚年生活。

坚持自理：

能自己做的事，尽量不麻烦别人

如今，103岁的孙奶奶因视力不佳，生活上也更加小心谨慎。子女们不放心，特地请了位保姆贴身照料。

“就是腿脚和眼睛不便，让生活不方便。”她遗憾地说，91岁时不慎从楼梯上摔下，腿部做过手术，自此变得更加谨慎。虽然有保姆在旁，但洗澡、洗漱、吃饭这些事儿，她仍坚持自己来。

正值中午饭点，孙奶奶端起一碗白米粥，把菜碟放在凳子上，自己捧着碗，配着鱼肉，一口一口，慢慢地吃着。“能自己来的，我尽量不麻烦别人。”她轻声说。

孙奶奶还提到，现在家中已是四世同堂，后辈50余人，子女们都很孝顺。“今年端午，儿媳在外打工，没能回来，还特地打电话来问候。”孙奶奶说，孩子们赚钱辛苦，工作不容易，为人长辈的也要多一份体谅和支持。话语间，满是对晚辈的包容。

而一年里，最让孙奶奶高兴的是过年，在外工作的子女们都会回家团圆，其乐融融。

“每年正月初一，家里要摆上五桌酒席，亲戚和后辈们都会过来，非常热闹。”孙奶奶笑着说。

为人善良：

村民之间起争执，她会帮忙打圆场

平日里与孙奶奶朝夕相处，保姆林阿姨感触颇深：“她特别善良，处处考虑到他人感受，吃饭时总让我多吃些，下午还让我拿些点心垫垫肚子，把我当自家人对待。”

“在村里，她的品性也是有口皆碑。”林阿姨说，闲暇时在村里走动，与村民们聊起孙奶奶，大家都说她为人好。“听村民说，以前谁家要是生了孩子，生活紧巴，她二话不说就把自己家里有的东西送过去。”

村里若有人起了争执，孙奶奶总是上前好言相劝，帮忙打圆场，争执双方再大的火气也被她说得平息下来。陈三妹说，“我妈能言会道，最会夸赞别人的优点，大家听她说了几句，就不吵了。”

正因为孙奶奶的德高望重，后辈们对她由衷敬重，经常去家里探望她。村里有些老人若几天不见她的身影，会特地上门看看，与她唠嗑寒暄。

如今，她虽行动不大方便，但每逢有人来访，她总会从房间踱步而出，礼貌地陪着来客聊上一阵子，以尽待客之礼。

长寿秘诀：

关注自身健康，日常多加留意

孙奶奶的日常作息较为稳定，每天早晨五点起床，六点吃早餐，傍晚五点便休息了，生活过得简单、平淡，且安稳。

谈及长寿秘诀，一向善言的孙奶奶一时不知从何说起，“我也说不清怎么就活到100多岁了，身体体检各项指标都好，感觉跟七八十岁时没太大差别。”

二女儿陈林玉在一旁接过话，“妈妈平时爱喝糖水，每天还坚持吃钙片。”这一句，打开了孙奶奶的话匣子，“自从91岁摔伤后，人家说吃钙片对骨头好，我就一直吃着，每晚一片。”

说到喝糖水，她不好意思地笑道，“确实挺爱喝的，一个月少说也得吃上两三斤白糖。”这般常年嗜甜，旁人听了难免替她捏把汗。可令人惊讶的是，每次体检，她的血压、血糖指标平稳正常，没有异样。

在饮食上，孙奶奶说自己没什么讲究，就是特别爱吃鱼。

此外，孙奶奶还透露，长寿的原因可能和家族基因有关，她的父母都活到七八十岁，在当时也算长寿的。

聊到最后，作为长辈，孙奶奶语重心长地嘱咐年轻人，“日常一定要多加小心、多些留意，关注自己的身体健康，这也是长寿的秘诀，希望大家都能长寿健康。”

来 源：温州都市报

原标题： 从田间到渡口，走村串巷闲不住，一生辛劳撑起一个家 从湖畔到厅堂，能言善劝人敬重，百岁依旧清醒又豁达

103岁孙奶奶的勤俭仁厚

记者 黄梦思/文 王诚/摄 实习生 林诗骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com