温州晚报 2026-07-02 09:38:41

6月28日至7月3日，“砺剑之江·2026”山洪救援综合实战演练在丽水景宁开展，全省12支支队级水域救援专业队共300余人齐聚现场。温州市消防救援支队选派骨干力量参演，在山岳、激流交织的复杂环境中完成各项演练任务，展现了消防队伍扎实的应急救援能力和优良作风。

温州网讯 6月28日至7月3日，“砺剑之江·2026”山洪救援综合实战演练在丽水景宁开展，全省12支支队级水域救援专业队共300余人齐聚现场。温州市消防救援支队选派骨干力量参演，在山岳、激流交织的复杂环境中完成各项演练任务，展现了消防队伍扎实的应急救援能力和优良作风。

浙南山区梅雨季多强降雨、强对流天气，极易引发山洪、道路损毁等各类次生灾害，是汛期防汛救援的重点和难点。本次演练精准贴合本地汛期灾害特点，围绕山区常见极端险情，高度还原山洪暴发、人员被困以及断路、断电、断网等真实灾害场景。

演练全程无彩排、无预设剧本，依托智能调度平台开展统筹调度，采用现场随机抽签、自主预约的考核模式，最大程度还原真实救援环境，扎实锤炼队员临场研判、快速响应、独立决策和现场处置的实战能力。

记者从温州消防救援支队了解到，温州消防常态化抓实山岳水域救援专业能力建设，坚持以战领训、以训强能。本次演练精选轨道交通大队、水上大队骨干队员参训。

面对山涧陡峭、水流湍急的复杂环境，队员们有序应战，顺利完成崖壁索放、全域施救、镇龙T索、驭艇破障、水中拦截、险水横渡六项核心救援科目。现场队员分工清晰、配合默契，规范运用各类专业救援技术，快速搭建救援通道、破除水域障碍、开展人员搜救，高效处置各类复合型救援难题，充分体现队伍专业化、规范化的救援水准。

此次演练坚持多方联勤联动、科技赋能救援。针对山区断路、断电、断网“三断”极端灾情，消防通信力量搭建无人机、布控球、卫星通信立体化传输网络，保障无公网环境下指挥调度畅通可视。医疗卫勤力量全程跟班值守，设置固定与流动急救点位，配齐应急物资，全方位筑牢安全防线。同时，演练融合三维建模侦察、数字化信息反馈等现代化手段，全面检验温州消防“全灾种、大应急”的综合救援实力。

以练促战、以练提质，本次演练有效补齐队伍山岳水域救援短板，积累了丰富的实战处置经验，进一步提升汛期应急救援综合能力。

下一步，温州消防将立足浙南汛期防灾减灾需求，持续深耕实战化练兵，精进救援战术技法，夯实防汛应急处置基础，坚守“人民至上、生命至上”理念，全力守护群众生命财产安全。

来 源：温州晚报

原标题： 防汛砺精兵，实战护平安！消防开展山洪救援演练

记者 叶雄伟 消防供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com