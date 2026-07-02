暑运启动 铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次
温州都市报 2026-07-02 08:18:15
随着各大中小学陆续开始放暑假，为期62天的2026年全国铁路暑期运输昨天启动。7月1日至8月31日，铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次，日均4.9万人次，较去年同比增长2.48%。
温州网讯 随着各大中小学陆续开始放暑假，为期62天的2026年全国铁路暑期运输昨天启动。7月1日至8月31日，铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次，日均4.9万人次，较去年同比增长2.48%。
来 源：温州都市报
原标题： 暑运启动 铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次
通讯员 陈明铭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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