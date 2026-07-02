正在阅读：3暑运启动 铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次

暑运启动 铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次

温州都市报 2026-07-02 08:18:15
随着各大中小学陆续开始放暑假，为期62天的2026年全国铁路暑期运输昨天启动。7月1日至8月31日，铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次，日均4.9万人次，较去年同比增长2.48%。

　　温州网讯 随着各大中小学陆续开始放暑假，为期62天的2026年全国铁路暑期运输昨天启动。7月1日至8月31日，铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次，日均4.9万人次，较去年同比增长2.48%。

来　源：温州都市报

原标题： 暑运启动 铁路温州南站预计发送旅客305.1万人次

通讯员 陈明铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11