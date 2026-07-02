新华网客户端 2026-07-02 08:18:16

近日，华侨黄先生依托浙江省瑞安市遗产继承“一类事”数字化平台，线上办结了亡妻国内存款继承全部手续，无需跨国往返。这一事例，是浙江温州创新遗产继承“一类事”改革，以数字化改革破解群众“身后事”难题的生动缩影。

“真的太方便了，手机上点一点，不用挨个跑部门，更不用从国外飞回来。”身在异国的华侨黄先生说道。近日，他依托浙江省瑞安市遗产继承“一类事”数字化平台，线上办结了亡妻国内存款继承全部手续，无需跨国往返。这一事例，是浙江温州创新遗产继承“一类事”改革，以数字化改革破解群众“身后事”难题的生动缩影。

黄先生夫妇早年定居海外，妻子在国内仍留有部分存款。按照传统办事模式，年事已高的黄先生必须回国，辗转多个单位逐项核查遗产，耗时耗力且成本高昂。

转机出现在温州市推出的“遗产继承一类事”改革。黄先生通过“瑞安公证”小程序线上提交遗产查询申请，依托跨部门共享数据快速摸清遗产明细，再远程完成视频委托公证，授权国内亲属代办后续业务，顺利化解跨国办事难题。

“改革落地前，遗产继承长期存在三大难点，困扰广大群众。”温州市司法局相关负责人说：“一是知情难，逝者存款、房产信息等分散在银行、资规等各个部门；二是多头跑，为了开具证明，家属需要在公安、银行、民政等10多个部门之间反复奔波；三是继承难，信息不透明、手续周期长，易激化家庭矛盾。”

针对这些难点，温州市司法局以数字化改革为牵引，创新推出遗产继承“一类事”改革，打造“系统集成、数字赋能、协同高效”全链条服务，实现“一端申请、数据跑路、协同办理、全程可溯”。

据了解，温州市司法局统筹公安、民政、资规、卫健、人社、金融等多部门数据，实现出生、户籍、婚姻、不动产、存款等核心数据全量归集共享，从源头减少信息不对称引发的纠纷。同时，上线公证小程序、民政“身后一件事”双端入口，集成申请、查询、提醒等功能，群众上传身份及亲属关系证明即可查询逝者名下十余类遗产信息，告别“逐门跑”。

公证机构微信小程序遗产查询申请入口。温州市司法局供图

为实现“一窗受理、集成服务、一次不跑”，温州市司法局推动“公证+多部门”联动，继承权公证后可同步申请不动产过户等事项，材料线上流转，每案平均减少跑动2—10次，时限压缩3个工作日以上。如市民张先生就亲测便利，从线上查清父亲遗产信息，到完成继承公证，再到同步申请不动产过户事项，整个过程仅一次到访。

当事人根据遗产查询结果办理继承公证。温州市司法局供图

“我们还探索打通不动产继承转移登记与税务缴纳联办通道，推动材料‘一键推送’，年减群众跑动超1.2万人次，时限再压缩5个工作日。”温州市司法局相关负责人表示，接下来将进一步推动公证机构从“证明者”向“服务集成者”转型，在化解纠纷、保障权益中发挥前端治理作用。

来 源：新华网客户端

原标题： 浙江温州创新遗产继承“一类事”改革 破解群众“身后事”难题

作者 陈晓光

本文转自：温州新闻网 66wz.com