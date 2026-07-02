温州日报 2026-07-02 08:16:09

今年2月，苍南县入选全省民生服务综合体建设样板县，是我市唯一获评的县域。锚定省级民生实事目标，苍南以“存量优先、整合提升”为路径，盘活党群服务中心、养老照料中心等闲置阵地6.3万平方米，不新增一亩建设用地，为辖区群众打造“家门口”的综合服务阵地。

温州网讯 日前，苍南莒溪镇残疾人陈先生来到该镇民生服务综合体，咨询免费乘坐城乡公交的办理流程。因不会操作智能手机，按以往流程他需专程前往县级服务中心办理，往返折腾大半天。如今在镇上，工作人员全程代为线上操作，十余分钟便办妥手续。这背后，是整合提升后的乡镇民生服务综合体在持续发挥作用。

莒溪镇是典型的山区乡镇，镇区往返县城单程耗时超1小时，以往群众办事、就医往往要跑远路。今年6月，随着莒溪镇民生服务综合体完成整合提升并投用，山区群众“办事难、就医难”的状况正在改变。

群众前往莒溪镇民生服务综合体办事。苍南县民政局供图

今年2月，苍南县入选全省民生服务综合体建设样板县，是我市唯一获评的县域。锚定省级民生实事目标，苍南以“存量优先、整合提升”为路径，盘活党群服务中心、养老照料中心等闲置阵地6.3万平方米，不新增一亩建设用地，为辖区群众打造“家门口”的综合服务阵地。截至6月，全县1个县级枢纽型、11个乡镇基础型民生服务综合体全部完成整合提升，建设进度达100%，在全省率先实现既定目标。莒溪镇综合体正是11个乡镇基础型点位之一。

以枢纽型、基础型、移动型三类民生服务综合体为载体，苍南把68项高频民生事项直接送到群众家门口。灵溪镇县级枢纽综合体统筹全县资源调度，5月办理政务服务186件、提供各类服务568人次；11个乡镇基础型综合体服务则辐射覆盖全县18个乡镇。针对山区渔村等偏远区域，苍南则配套“民生大篷车”流动服务队和427名村社民生代办员，送服务上门。

立足浙闽边界区位，苍南还在马站镇设立跨省服务专岗，与福建福鼎市实现社会救助、养老认证、医保社保代办等15项高频事项跨省通办。今年以来累计服务跨省流动困难群众320余人次。

今年以来，各综合体聚焦“一老一小一困一残”重点群体，因地制宜打造差异化服务品牌。桥墩镇老年食堂日均送餐超200人次；宜山镇推出“家门口的医疗”医养结合服务，单月服务老年群众200余人次。在莒溪镇，综合体联动温州医科大学附属第二医院等开展下乡义诊，累计为重病群众提供快速转诊7人次；低价暖心送餐已为20名困难老人配送餐食2831餐次。全县依托综合体主动发现并救助困难群众1260余人次，救助时效提升60%以上。

目前，苍南12个民生服务综合体日均服务群众超1000人次，阵地融合利用率与群众知晓率均达100%，群众满意度达96.8%。这个浙闽边界的山区县，正用一张覆盖全域的民生服务网，把“往县城跑”变成“家门口办”，让群众少跑腿、不跑远路。

来 源：温州日报

原标题： 省级样板！苍南整合投用12个民生服务综合体

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com