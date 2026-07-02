温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员
温州都市报 2026-07-02 09:13:43
7月4日14:00，温州园博园山水中国馆临展厅，浙江灯谜“超级联赛”——温州“园博杯”谜超将炸场开战。全省12支灯谜劲旅、36位顶尖高手同台竞技，必答、抢答、风险题三轮交锋，决出首冠。“全城园博百姓体验团”公开招募现场观摩成员。
温州网讯 7月4日14:00，温州园博园山水中国馆临展厅，浙江灯谜“超级联赛”——温州“园博杯”谜超将炸场开战。全省12支灯谜劲旅、36位顶尖高手同台竞技，必答、抢答、风险题三轮交锋，决出首冠。“全城园博百姓体验团”公开招募现场观摩成员。
成为现场观摩成员后，将坐进观赛区，见证每个高光时刻。更刺激的是，比赛全程穿插多轮观众互动题，猜中即可赢得奖品。
招募对象：关心温州文化、热爱非遗、对灯谜感兴趣的市民朋友（年龄不超过70周岁），欢迎家庭组团报名。
活动时间：2026年7月4日（周六）14:00—16:00
活动地点：温州园博园山水中国馆临展厅
报名方式：扫描二维码，填写姓名、联系方式、人数
来 源：温州都市报
原标题： 温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员
记者 姜瑾瑾
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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