温州都市报 2026-07-02 09:13:43

7月4日14:00，温州园博园山水中国馆临展厅，浙江灯谜“超级联赛”——温州“园博杯”谜超将炸场开战。全省12支灯谜劲旅、36位顶尖高手同台竞技，必答、抢答、风险题三轮交锋，决出首冠。“全城园博百姓体验团”公开招募现场观摩成员。

温州网讯 7月4日14:00，温州园博园山水中国馆临展厅，浙江灯谜“超级联赛”——温州“园博杯”谜超将炸场开战。全省12支灯谜劲旅、36位顶尖高手同台竞技，必答、抢答、风险题三轮交锋，决出首冠。“全城园博百姓体验团”公开招募现场观摩成员。

成为现场观摩成员后，将坐进观赛区，见证每个高光时刻。更刺激的是，比赛全程穿插多轮观众互动题，猜中即可赢得奖品。

招募对象：关心温州文化、热爱非遗、对灯谜感兴趣的市民朋友（年龄不超过70周岁），欢迎家庭组团报名。

活动时间：2026年7月4日（周六）14:00—16:00

活动地点：温州园博园山水中国馆临展厅

报名方式：扫描二维码，填写姓名、联系方式、人数

来 源：温州都市报

原标题： 温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com