温州日报 2026-07-02 08:18:00

“999998、999999、1000000！”昨天上午9时40分，全国首家综合性国旗教育基地——瑞安国旗教育馆的参观人数计数器跳至七位数——开馆近七载，该馆累计接待游客突破100万人次。

温州网讯 “999998、999999、1000000！”昨天上午9时40分，全国首家综合性国旗教育基地——瑞安国旗教育馆的参观人数计数器跳至七位数——开馆近七载，该馆累计接待游客突破100万人次。

百万次奔赴，百万份赤诚。当天，瑞安中学高三毕业生陈润苗恰巧成为国旗教育馆第100万名游客。她与瑞安市实验小学合唱团的20余名孩子一同唱响《歌唱祖国》，清澈嘹亮的童声与深情激昂的旋律回荡在场馆内，在场游客纷纷自发加入合唱，歌声汇聚成最动人的红色礼赞。

“太意外了，没想到自己会成为这个幸运儿！”手捧专属纪念证书和文创礼包，陈润苗难掩激动之情，“在这个特殊的日子里，有幸见证国旗教育馆百万里程碑时刻，我倍感荣幸和自豪。大学期间，我也会积极向党组织靠拢，争取成为一名光荣的共产党员。”

从曾联松设计五星红旗的初心轨迹，到考古先驱施昕更发掘良渚文化的瑞安印记……在国旗教育馆讲解员的带领下，陈润苗与合唱团成员参观了以国旗教育馆IP为引领的环西山爱国主义教育精品带，一路探寻瑞安的红色文脉与本土历史，沉浸式感受“江·城·山·旗”的叙事脉络。其余游客则跟随红领巾志愿讲解员，悉心聆听国旗诞生始末、曾联松设计五星红旗的感人故事，并踊跃参与“旗迹之声”“国旗密码·趣味答题闯关”等互动活动，感受红色研学的乐趣。

瑞安是五星红旗设计者曾联松先生的故乡，依托这份独一无二的红色底蕴，瑞安建成全国首家综合性国旗教育基地——国旗教育馆。自2019年9月28日国旗教育馆正式开馆以来，瑞安持续深挖红色资源，常态化开展形式多样的爱国主义教育活动，各地游客纷至沓来，汇聚西山之巅，追寻这一抹直抵人心的“中国红”。

“迎来百万游客不是终点，而是瑞安传承红色基因、讲好国旗故事的全新起点。”国旗教育馆工作人员吴苏媛介绍，今年，瑞安启动“爱国主义教育全域筑基”，将国旗教育馆、施昕更瑞安印迹馆、瑞安市烈士陵园、瑞安市抗美援朝历史教育馆、章安四贤祠、西山塔、义渡亭、飞云渡八个核心教育点位“串珠成链”，着力打造环西山爱国主义教育精品带，让五星红旗承载的初心与信仰根植于每位参观者心中，引导广大群众在体验中凝聚文化认同、厚植爱国情怀，持续书写新时代爱国主义教育新篇章。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安国旗教育馆别样“红” 接待游客突破100万人次

瑞安融媒记者 潘虹 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com