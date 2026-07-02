温州都市报 2026-07-02 08:18:00

昨天，市区最高气温达34.9℃，体感闷热。而真正的“烤”验才刚刚开始——据温州市气象台预报，随着副热带高压北抬，今天起温州天气格局将发生重大转折，高温晴热迅速“接棒”。

温州网讯 昨天，市区最高气温达34.9℃，体感闷热。而真正的“烤”验才刚刚开始——据温州市气象台预报，随着副热带高压北抬，今天起温州天气格局将发生重大转折，高温晴热迅速“接棒”。

预报显示，7月2日（周四）温州为小雨转多云天气，最高气温将攀升至35℃；7月3日至4日最高气温同样维持在35℃左右；7月5日至7日，最高气温仍将在34℃至35℃之间波动。气象部门提醒，未来一周温州以晴热高温天气为主，最高气温普遍在34℃至36℃之间，午后到夜里局部虽有阵雨或雷雨出没，但难以缓解炎热。高温高湿叠加，体感温度将明显高于实际气温，典型的“桑拿天”特征显著。市民需注意补充水分，尽量避免在高温时段外出，做好防暑降温准备。

在高温天气持续的同时，南海热带系统也备受关注。据中央气象台7月1日10时发布的热带低压预报，南海热带扰动于当日上午加强为热带低压。该低压将以每小时20至25公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，未来24小时内将发展为台风，并于7月3日白天在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆，登陆时强度可达25至30米/秒（10至11级，强热带风暴级）。除该热带低压外，10日前后或还有一个新的热带系统（台风）生成，预计将向我国东南沿海靠近，强度可能达到超强台风级别。

此外，据国家气候中心此前发布的7月气候趋势预测，7月份西北太平洋和南海海域预计有4至5个台风生成，较常年同期偏多；有2至3个将登陆或影响我国沿海地区，台风路径以西行和西北行路径为主。

来 源：温州都市报

原标题： 晴热高温“接棒” 未来一周以“桑拿天”为主

7月将有2至3个台风登陆或影响我国沿海地区

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com