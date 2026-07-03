温州三江流域解禁开捕 江鲜“游”回餐桌
温州晚报 2026-07-03 10:15:00
历时四个月禁渔期后，温州三江（瓯江、飞云江、鳌江）流域已于7月1日零时全面解禁开捕，刀鲚、凤鲚、香鱼、温州光唇鱼等江鲜又“游”回餐桌。
温州网讯 历时四个月禁渔期后，温州三江（瓯江、飞云江、鳌江）流域已于7月1日零时全面解禁开捕，刀鲚、凤鲚、香鱼、温州光唇鱼等江鲜又“游”回餐桌。7月2日下午，瓯海区梧田农贸市场，凤鲚等江鲜已摆上摊位，长20厘米左右的凤鲚约70元一斤。
来 源：温州晚报
记者 李立
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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