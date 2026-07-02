浙南红都何以红，平阳红色文旅打出“三张牌”

潮新闻 2026-07-02 09:34:53

连日来，在温州平阳，游客不再隔着展柜凝视文物，而是走进旧址、化身“剧中人”，在沉浸式体验中与历史对话。从“观展”到“入戏”，从跑进红军古道到红色赛事燃情，从红旅引流到全域联动……平阳红色文旅，打出了一些新玩法。

七一，红色旅游正热。

连日来，在温州平阳，游客不再隔着展柜凝视文物，而是走进旧址、化身“剧中人”，在沉浸式体验中与历史对话。

从“观展”到“入戏”，从跑进红军古道到红色赛事燃情，从红旅引流到全域联动……平阳红色文旅，打出了一些新玩法。

作为“浙南红都”，平阳的红色文化如何走进年轻人？红色文旅何以更红？

一场戏：让游客从“看客”变“剧中人”

“同志，你们是来参加会议的吗？”6月30日，平阳县凤卧镇中共浙江省一大旧址（冠尖），一位身着布衣的小姑娘清脆的询问声，将现场游客瞬间带回1939年那个浙江党史上的重要时刻。这并非影视拍摄，而是平阳“七一”沉浸式实景红色主题活动的一幕。

游客观看红色情景剧，重温红色历史。苏巧将 摄

6月29日至7月2日，平阳在凤卧省一大纪念园和山门挺进师纪念园同步推出沉浸式红色实景现场教学，摒弃传统“屋内听报告”，让每一堂党课都“站”在革命旧址上。冠尖旧址上演的互动节目《浙·一抹红》中，文化馆干部分别扮演刘英、丁魁梅等革命人物，参观游客化身为与会代表。村口放哨、模拟省一大议程、重温《共产党宣言》、齐唱《国际歌》……一个个场景让观众沉浸其中，历史与现实在这一刻交汇，信仰的力量直抵人心。

“过去的红色教育更多是‘听别人讲’，如今，我们让游客‘自己演’。”平阳县红色旅游培训有限公司总经理李畅说。形式创新也带来直观的变化——6月29日至7月1日，平阳两大红色场馆累计接待游客4619人次，较去年同比增长40.31%；其中6月30日单日客流量达1663人次，约为去年同期2.5倍。

数字背后，是一个值得玩味的转变：当红色教育从“讲给你听”变成“带你入戏”，从单向输出变为双向互动，年轻人不再是教育的被动接受者，而成为历史的主动参与者。

温州商学院教师赵腾飞带着学生来拍摄红色纪录片，他感慨：“随处可见的红色元素和演出设置，带来强烈的沉浸式感受，令我心潮澎湃。”这种“心潮澎湃”恰恰说明，红色文化不缺感染力，缺的只是让年轻人走近它的方式。

游客驻足打卡留念。苏巧将 摄

更值得思考的是，平阳并非简单移植沉浸式演出的外壳，而是将课堂安放在真实的革命旧址上：崇山峻岭间的古道上唱响《没有共产党就没有新中国》，挺进师当年出征之地讲述《红军挺进师的长征路》。正如一位游客所言：“站在先烈站过的地方，吹他们吹过的风，看他们看过的山——那种感受，任何书本都给不了。”真实的历史空间，本身就是最有力的教材。

一场赛：让红色基因在奔跑中传承

如果说“一场戏”解决的是“怎么学”，那么“一场赛”回答的是“谁来学”，如何让红色教育走出机关和学校，走向更广泛的社会群体。

平阳的选择是，让红色基因在奔跑中传承。凤卧镇，中共浙江省一大召开地，刘英、粟裕等革命先辈曾在此战斗。“重走红军路”活动已连续举办十余年，从最初报名要好几天到如今“一两天名额全部抢空”，这条红色赛道的热度逐年升温。

2025年，首届平阳红军古道越野赛长三角邀请赛开跑，500多名跑者沿着粟裕率部北上抗日之路，穿越省一大马头岗会址等红色地标。今年赛事升级，700余名选手参赛，赛道延伸至凤卧、水头、南雁、山门四镇。62公里组第一名叶伟冲过终点后红了眼眶：“赛道有部分比较陡，但奔跑中总想起先辈们的艰苦卓绝，自己也绝不能放弃。”来自河南周口的程唤唤摘得女子第一后说：“在这里跑，不仅有风景，还有信念。”

体育赛事活动

碎石路、林间小径、山间陡坡交替出现，沿途红色标识标牌、循环播放的革命歌曲，让赛道本身成为流动的红色课堂。许多完赛家长牵着孩子走进省一大旧址展厅，驻足凝视珍贵史料，讲解员卓灵琴深有感触：“以往展厅访客多为团队研学，如今赛事带动散客、家庭游客大幅增多，红色教育有了更鲜活的新形式。”系列赛事已累计吸引超7000人次参与。

体育赛事与红色文化之间，存在着一种内在契合，长征精神本身就包含着坚韧、毅力与信念，这与越野跑的精神内核高度一致。当参赛者在陡峭山路上咬牙坚持时，他们与当年在这片土地上跋涉的革命先辈产生了某种超越时空的精神共鸣，这不是人为设计的教育环节，而是身体在极限状态下自然生发的历史感知。平阳将红色赛事融入革命老区，无疑激活了文旅的新业态。

一张网：从“一点红”到“全域活”

“一场戏”和“一场赛”解决的是流量入口，而“一张网”要回答的，是如何让红色文旅变成持续热、全域活。

平阳不把红色旅游当作孤立板块，而是嵌入全域文旅的大棋局。当地创新推出“一红三南五里”文旅新打法——以红色根脉为统领，主推南雁荡山、南麂列岛、坡南古街“三南”景区，打造“山里、海里、城里、村里、夜里”全域消费场景。同步推出四条“循迹·浙南红都”主题红色线路，将省一大纪念园等核心红色地标与腾蛟数学奥妙馆、顺溪古镇、南雁荡山等串珠成链。

红色资源引流，山水资源留客，消费场景变现，这一举措形成文旅推动地方发展的逻辑闭环。红旅客流自然转化为周边景区客源，红色研学与山水度假、乡村康养、海洋体验形成错位互补的融合格局。

数据印证了成效。2025年，平阳全域接待游客1277.5万人次，同比增长11.2%；旅游综合收入108.2亿元，同比增长16.6%；红色场馆接待游客同比增长29.34%。平阳已连续七年跻身“全国县域旅游综合实力百强县”，累计落地重点文旅建设项目超30个、总投资额超100亿元。

但“一张网”的价值不止于数据。凤卧镇红军街“散漫小院”农家乐老板郑友桃说：“‘浙南红都’名气大了，现在每天百余人来吃饭，小店从无名变成‘网红’。”赛事带动农特产品销售额攀升，60岁的陈秋绿手工制作的索面，被采购为赛事伴手礼，日常还销售到上海等地。80后施荣环夫妻回乡将荒废的农产品展览点改造成村咖，她说：“深耕家乡、看好家乡红色文旅的长期发展”。烟火气里，红色精神与百姓生计同频共振——这或许是最具说服力的“传承”。

红色旅游大有可为，平阳的探索值得肯定，但放在更大的坐标系中，仍有提升空间。相比嘉兴南湖“红船精神”的全国性符号，平阳“浙南红都”的认知度还不够，品牌效应还不高。沉浸式演出和赛事引流解决了“吸引人来”的问题，但如何让游客“来了还想来”“来了有更大的收获”，考验的是内容生产的持续能力。

温州理工学院副教授林浩卓长期深耕地方红色文化遗产研究，并做了不少相关社科调研，在他看来，平阳此次探索的核心价值，在于跳出单一景点开发思维，用系统性视野盘活红色资源、重构传播逻辑。一是打破“就红色讲红色”的局限，实现红色引流、全域留客、产业增收的闭环联动；二是精准把握青年群体认知规律，把单向理论灌输转变为沉浸式实践体验，让红色教育真正走进青年心里；三是深挖浙南革命本土特质，打造区别于同类红色目的地的差异化辨识度。

面向未来发展，林浩卓建议平阳锚定“全国红色文旅创新标杆”目标持续发力。一方面加快人工智能、数字孪生、红色剧本游等新技术新业态落地，依托地方高校科研与社会文创等力量，开发系列轻量化、社交化、可带走的红色文创产品；另一方面持续完善“红色+研学+生态+乡村”融合模式，把短期节庆流量转化为常年稳定客流，助推老区共富、赋能县域高质量发展。

从“观展”到“入戏”，从“一点红”到“全域活”，“浙南红都”的别样“红”，不在于红得有多耀眼，而在于它让红色文化真正走进了人的生活、跑进了人的脚步、融入了人的日常。这或许正是红色文旅最深刻的价值所在。

来 源：潮新闻

原标题： 浙南红都何以红，平阳红色文旅打出“三张牌”

记者 应忠彭 共享联盟·平阳 赵哲璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com