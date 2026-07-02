探访泰顺鹧鸪养殖产业：扎根深山的“金大爷”

温州日报 2026-07-02 09:13:47

沿着凤垟乡的盘山公路蜿蜒而上，海拔720米的山坡上，几排平房里住着一群特别的“住客”鹧鸪。它们背部灰褐、腹部黑白相杂，体形似鸡而比鸡小，却是出了名的难伺候——怕冷又怕热，怕黑又怕亮，钟爱蓝色却畏惧红色，喝的水不能有杂质，大米不能长期当主食。

鹧鸪养殖基地内部。温州永正开发有限公司供图

温州网讯 沿着凤垟乡的盘山公路蜿蜒而上，海拔720米的山坡上，几排平房里住着一群特别的“住客”。它们背部灰褐、腹部黑白相杂，体形似鸡而比鸡小，却是出了名的难伺候——怕冷又怕热，怕黑又怕亮，钟爱蓝色却畏惧红色，喝的水不能有杂质，大米不能长期当主食。主人夏克勇笑言：“伺候它们，就像伺候‘大爷’。”但正是这群“大爷”，让一个近乎空白的产业在浙南深山里扎下了根。

四年“潜伏”，驯服深山“大爷”

2015年，在柬埔寨打拼多年的夏克勇带着鹧鸪养殖技术回到泰顺，创办温州永正开发有限公司，主营鹧鸪养殖销售。等待他的第一道难关便是人工孵化。用柴火加温、棉被保温，自制孵化箱反复试验，折腾了整整半年才孵出几只雏鸟。此后他几乎住在了孵化房里，戴着口罩在37.6摄氏度的高温下一待就是一整天，终于攻克了这道技术关口。如今，一台自主研发的孵化机一次就能孵化六七千羽鹧鸪。

孵化只是起点，喂养更磨人。鹧鸪对温度极其敏感，18至22摄氏度是最舒适区间，高一点低一点都要及时调控；光线必须恰到好处，否则它们焦躁不安；穿红色衣物甚至可能将它们惊吓致死。饮用水必须纯净，大米不能长期当主食。夏克勇一步步摸索，从饲料配方到环境调控，硬是在一次次试错中建立了一套标准化养殖体系。如今，这套技术不仅支撑着基地运转，更成为公司主要收入来源——从“自己养”到“教人养”，技术输出的路子已经跑通。

一只鸟牵出一张“共富网”

目前，基地鹧鸪存栏量已达4.4万羽，2025年产值突破400万元。数字背后，是一张不断延伸的共富网络。

65岁的吴阿彩在工坊工作了五年多。以前在家种地，收入拮据，如今她和弟弟每人一年工资七万元，日子有了底气。像她这样的受益者还有很多——工坊已累计带动周边200余名农户就近就业，年均增收超万元。逢年过节订单高峰期，临时帮忙宰杀的村民日收入可达500元。夏克勇还多次举办公益培训，手把手教乡亲们鹧鸪养殖技术，让更多人在家门口吃上“技术饭”。

鹧鸪浑身是宝，连粪便也不浪费。养殖场每天产出五六十袋有机肥，肥力经检测比牛羊粪更优，被周边种植户抢购一空。夏克勇还与浙江中医药大学专家合作引入“鹧鸪+柑橘”生态循环模式——鹧鸪粪便滋养柑橘，柑橘外果皮制成饲料添加剂，不想养鹧鸪的村民可以种柑橘，公司兜底收购。从养殖到种植，从线下到线上，鹧鸪蛋已打入上海、杭州、温州等城市市场，成为泰顺“顺礼”中的热门单品，在省外也有了一批稳定客源。

零用“药”，一条偏执的高端路

在食品安全备受关注的当下，夏克勇有一条铁律：一滴抗生素和化学药物都不用。饲料是自研配方——60%黑豆或黄豆配以五谷杂粮，饮用水是纯净水。饲养区每天早晚严格消杀，外人一律禁止入内，记者也只能隔着窗户观察。

这种近乎苛刻的坚持，让产品锁定了高端药膳路线。一只鹧鸪零售价198元，利润虽微薄，但零残留的品质赢得了术后康复人群的信赖，客户遍布全国，沪杭两地尤为集中。目前，多项预制菜专利已在申报中，预计下半年就将推向市场。夏克勇坦言，技术就是护城河——规模虽不大，但生命力足够顽强，很难被轻易复制。

“这是用命换来的产业。”夏克勇说。2016年莫兰蒂台风中厂房坍塌，他被埋进土里，双腿至今还留有钢钉。他不愿接受外部投资，因为舍不得。但正是这份舍命守护的执拗，让小小的鹧鸪从古诗中的“哀愁鸟”蜕变为深山里的“金大爷”——泰顺深山里这群“大爷”的致富曲，才刚刚奏响。

记者手记

微产业也需要自己的“护城河”

采访夏克勇之前，我以为鹧鸪养殖不过是“养鸟卖鸟”的简单营生。直到隔着那扇不允许外人进入的窗户，看见自动化流水线井然有序地运转，听见他讲述从孵化温度精确到0.2摄氏度，到饲料里黑豆与五谷杂粮的配比，我才意识到：这哪里是“养鸟”，分明是一套精密的技术体系。

很多人对“微产业”有一个刻板印象——小打小闹，没有技术含量，靠的是廉价劳动力和吃苦耐劳。不可否认，吃苦耐劳确实是底色，但光靠汗水远远不够。泰顺的鹧鸪、金毛狗蕨、黄辣椒……每一个微产业的背后都站着一位“技术狂人”。金毛狗蕨从3株野生植株到规模化培育，靠的是实验室孢子萌发的科技攻关；黄辣椒从灶台调味到航空餐供应商，靠的是芳香型加工技术的专利突破。而鹧鸪之所以能在几乎空白的市场里站稳脚跟，夏克勇最深的体会是：技术就是护城河。

护城河的价值，在于别人很难轻易跨过去。夏克勇花了10多年进行鹧鸪养殖创业，从孵化到育雏到饲料配方，每一步都是用时间和试错换来的。他敢说一滴“药”都不用，底气就来自这套自研技术体系——没有标准化的环境控制，谁敢承诺不用抗生素和化学药物还能保证存活率？没有自研饲料配方，谁能确保肉质口感始终如一？

采访中他反复提到一句话：“规模不大，但生命力很强。”这话说到了微产业的核心逻辑——不求大而全，但求深而精。与其在红海里拼价格、拼规模，不如在细分领域里筑起一道技术的墙。这道墙不需要多高多宽，但必须够结实，让人跨不过去。

微产业的“微”，不是微弱的微，而是精微的微。当越来越多返乡创业者意识到这一点，温州山区的这些微产业，才能长出翅膀。

来 源：温州日报

原标题： 扎根深山的“金大爷”

——探访泰顺鹧鸪养殖产业

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com