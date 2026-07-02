逆袭！浙南深山小城，凭交通枢纽改写发展版图

潮新闻 2026-07-02 09:37:47

群山环绕的文成县大峃镇，正铺展开一张全新的交通蓝图：龙丽温、溧宁高速在此交汇，青文高速建设如火如荼，一张四通八达的枢纽路网渐次铺开——向东可至温州瑞安，向南经泰顺直通福建，向西衔接景宁、丽水，向北连通青田接入金丽温高速主干线。

县城俯瞰图 拍友 金宏杰 摄

群山环绕的文成县大峃镇，正铺展开一张全新的交通蓝图：龙丽温、溧宁高速在此交汇，青文高速建设如火如荼，一张四通八达的枢纽路网渐次铺开——向东可至温州瑞安，向南经泰顺直通福建，向西衔接景宁、丽水，向北连通青田接入金丽温高速主干线。

“这里的变化称得上天翻地覆。2020年12月22日，龙丽温高速公路文成至瑞安段开通之前，文成还是浙江仅剩的两个未通高速的陆地县之一。” 大峃镇党委书记富汉峰对此深有感触。

身兼县城驻地与区域枢纽双重身份的大峃镇，虽藏于浙南深山，却正站在交通红利的风口。如何用好这一优势实现跨越？近日，我们走进大峃镇一探究竟。

深耕侨脉，打造枢纽之上的跨境联动点

谈及文成，“侨乡”是绕不开的鲜明名片。全县旅居海外侨胞共计23.1万人，比全县户籍人口的一半还多。

然而，如何用好侨胞资源，长期以来一直是文成探索的重点，也是难点。如今，四通八达的枢纽型交通，为文成打开了新思路。

跨境电商产业园内忙碌场景 拍友 夏晓强 摄

步入位于大峃镇的文成跨境电商产业园，近5000平方米的空间内热潮涌动，一派繁忙景象。选品区货架上，汽摩配、五金水暖、非遗文创等品类繁多，令人目不暇接；直播间里，补光灯璀璨夺目，主播们正对着镜头，将高山农特产品与轻工制品娓娓道来。这座园区既是文成本地企业的成长摇篮，也是连接瑞安、平阳乃至福建周边产业带的重要纽带。

“开园不足一年，30家企业已在此扎根。”产业园负责人陈静静穿行于忙碌的园区，语带自豪。今年1至4月，文成县跨境电商出口额飙升至1.4亿元，同比激增238.7%，直接拉动全县外贸出口增速登顶温州第一。这份成绩单，离不开23.1万海外文成人的反哺之力——入驻企业中，一半出自文成籍侨胞之手，家乡的枢纽优势正转化为实实在在的发展动能。

华侨姜洁的注册公司全程由园区代办完成，她笑称“连国都没回就办妥了”，对这份“保姆式”服务满怀感激，也憧憬着在家乡扎根生长。文成以可电子商务有限公司负责人胡瑞明同样深有感触，直言园区提供的便利远超以往创业经历。这份口碑悄然扩散，竟引来了“磁场效应”——温州含丹凝黛品牌管理有限公司负责人在行业培训会上，主动站台充当“招商大使”，热情呼唤同行落户文成。

“让本地产品直接进到家乡人的仓库里。”富汉峰介绍说，通过引导侨商共建海外仓，文成不仅实现了物流降本增效，更借助侨胞在海外的商超和餐饮渠道，将特色产品快速铺向欧美及东南亚。目前，这一“侨助出海”战略已初见成效——7个海外招商联络站、20余个农特产品营销网点相继落地，覆盖欧美及东南亚的仓储网络也初具规模。

畅通冷链，铺就深山农品的出海快车道

好山好水孕育了好物——杨梅、糯米山药、茶叶、竹荪，文成的山珍历来品质上乘。但群山曾阻隔了它们走向更远市场的脚步，“深闺”中的优质农产品长期叫好不叫座。以杨梅为例，7.6万亩种植面积、3.1万吨年产量，数字背后却是保鲜期以小时计算的无奈与高损耗的沉重压力——这座产业富矿，亟待一条通向山外的快速通道。

如今，随着四通八达的交通路网全面铺开，以及冷链物流体系的加速推进，山乡农产品迎来了破局出山的新契机。

“尝尝，和家里一样！”近日，在德国法兰克福的品鉴会上，侨胞陈如弟咬下一颗跨越9400公里的文成高山杨梅，鲜甜爆汁的口感瞬间唤醒了浓浓的乡愁。这场“鲜甜之约”，背后是一场争分夺秒的48小时跨国接力。从深山枝头到欧洲餐桌，杨梅历经深夜采摘、冷库预冷、充氮真空封装，搭乘恒温冷链车抵达机场直飞海外。而支撑这份“新鲜”跨越山海的，正是文成县正在加速崛起的冷链物流“心脏引擎”。

随着位于大峃镇冷链物流基地的全面落成，这样的“出海”将从个案变为常态。

走进大峃镇樟岭隧道西出口，紧邻322国道的冷链物流基地施工现场一派热火朝天。大型机械轰鸣作业，施工人员分工协作、有序作业。这座总建筑面积11.2万平方米的现代化基地，由9栋物流仓储建筑和1栋配套办公用房构成，冷库运营库容量达6.5万立方米，预计将于2026年四季度正式投用。

建设中的浙南地区冷链物流中心 拍友 王安 摄

作为浙南地区冷链物流中心枢纽，该基地集仓储、冷库、产品展厅及物流综合服务为一体。富汉峰表示，建成后大峃镇将成为辐射浙南闽北的供应链枢纽，依托交通优势，未来将集聚冷链仓储、物流配送、食品加工、电商贸易等上下游企业，形成完整产业集群。同时，完善的冷链设施也将为本地特色食品加工、乡村文旅、餐饮商贸等提供支撑，让更多文成好物走出大山、畅销全国、远销海外。

枢纽赋能，激活城乡蝶变的共富新动能

路网通了，涌进来的不仅是跨境电商产业园和冷链物流基地，更是一座现代化新城拔节生长的强劲脉动。

摊开大峃镇地图，城市发展的骨架正不断舒展。栖谷侨创康养、环山未来智慧、滨水休闲商贸三大核心功能板块连片成型、互补发展。如今，常住人口增至10.57万人，城镇承载力和辐射力持续增强，现代化城镇格局愈发清晰。

夜幕下的大峃镇 拍友 吴志伟 摄

城市框架拉开，烟火气与品质感也同步升腾。夜幕降临，泗溪河畔灯火璀璨。伯温路与体育场路光影交辉，千年千秋塔静默守望，勾勒出小城雅致的夜景轮廓。晚风轻拂，筏头街里咖啡醇香萦绕、轻音乐流淌，文艺气息扑面而来；不远处的苔湖侨乡风情街则人声鼎沸，进口红酒、西式美食琳琅满目，点亮了小城的“月光经济”。

交通格局的根本性突破，为产业转型升级注入了强劲动能。依托区位红利，大峃镇精准盘活城东、珊门片区1055亩存量土地，集中布局优质产业平台。目前，跨境电商产业园、大型冷链物流基地正提速提质，珊门共富工坊也已投用，累计入驻企业19家，让群众在家门口实现稳收增收，打通了乡村共富的落地通道。

数据显示，大峃镇村集体经济总收入已从2021年的6005.99万元攀升至2025年的1.07亿元，经营性收入从4522.45万元增长至8918.52万元。

以枢纽赋能城市、以产业激活乡村、以发展托举共富，大峃镇的蝶变故事才刚刚开始。

来 源：潮新闻

原标题： 逆袭！浙南深山小城，凭交通枢纽改写发展版图

记者 戚祥浩 尤建明 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com