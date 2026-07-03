家长热议：中考后该不该给孩子买手机？

温州都市报 2026-07-03 08:54:03

中考结束后，该不该给孩子买手机，困扰着诸多毕业生家庭。近日，记者分别采访了学生、家长、心理老师及教育专家，通过多方视角，为这一现实困惑探寻理性答案。从“围堵”转向“疏导”：中考后暑假是培养媒介素养的黄金期，可引导孩子用手机规划旅游、记录生活，当现实生活充实、亲子沟通温暖，手机便只是工具。

温州网讯 中考结束后，该不该给孩子买手机，困扰着诸多毕业生家庭。近日，记者分别采访了学生、家长、心理老师及教育专家，通过多方视角，为这一现实困惑探寻理性答案。

学生：周边同学都有，方便联络感情

学长：在家庭陪伴下学会驾驭手机

初三毕业生黄同学告诉记者，他渴望拥有一部手机，周边同学几乎人手一部，且漫长的暑假里希望通过手机与同学维系情谊。“但是父母不支持，担心我玩手机太沉迷，怕影响到学习和休息。”

作为过来人，温州中学高三毕业生小颜同学的态度是：买。

“但不是作为考好的奖励，而是作为成长的交付。”小颜同学表示，他在校期间是不带手机的，但是手机可以方便离校后与同学、老师沟通交流，还能看新闻，借助知识类视频拓展学科视野等。

“用对、用好、妙用手机，可以让学生更自律、更清醒、更懂得选择。”小颜同学认为，手机是这个时代绕不开的工具，早一点在家庭陪伴下学会驾驭它，比猝不及防地面对失控更稳妥。“在信任中赋予权力，在规则中培育自由，手机才能从玩具变成学具、从诱惑变成伙伴。”

家长：有的在纠结，有的设规矩

有的直接奖励“三件套”

初三毕业生家长黄先生称，“手机上的信息量太大，成年人都控制不住，担心孩子拥有手机会影响高中学业。”

但经过思考，他最终给孩子准备了一部备用机，但事先明确约定：手机并不属于孩子，但在需要时可随时使用，且不能玩游戏。

同为毕业生家长卓女士则表示，儿子班上大多数同学已经拥有手机，只有少数还在使用电话手表。中考第二天，她就亲眼看到有家长捧着鲜花和电子产品“三件套”在校门口迎接孩子。而就在她和丈夫还在犹豫是否要给儿子买手机时，家里的长辈发话了，他们认为，孩子上高中需要一部手机。

卓女士也坦言，中考之后，儿子和同学合作完成一部微电影，在拍摄和剪辑方面，那位有手机的同学确实展现出更强的能力。“如此看来，手机也不是一无是处。”

“我最担心的是孩子沉迷游戏和无节制刷短视频。”卓女士补充说，若最终决定让孩子拥有手机，会要求他在家里的公共区域使用，降低手机可能带来的风险。

另一位家长温先生则在孩子中考结束后，主动为其添置手机。“我了解孩子，他不玩手机游戏，所以我就买了。”他认为，刷短视频时间长了人自然会感到疲倦，但网络游戏却容易持续牵动兴趣，一关接一关地闯下去，甚至可能产生花费。

心理老师：拥有一部手机

能满足孩子的“自主感”和“归属感”

温州市第二十二中学心理老师吴素珍表示，准高中生需要有一部自己的手机，但是否购置新手机，需结合家庭经济情况以及实际使用需求决定。

“如果，家长在考前已经和孩子做好买手机的约定，那要遵守约定。”吴素珍说，从“自我决定论”来说，拥有一部自己的手机能满足孩子的“自主感”和“归属感”的心理需要，对于大部分孩子来说，只要孩子有一定的自我控制能力，家长在经济条件允许范围内，可以给孩子一部手机。当然，个别孩子确实非常容易对手机过度依赖，这种情况就要具体问题具体分析。“高中学业压力不小，将玩手机、运动、兴趣和好友聚会结合起来，可实现综合性的解压。”

教育专家：堵不如疏

四步破解青少年“手机依赖症”

温州大学教育学院教授、家庭教育研究院院长周奇指出，答案不在“买或不买”，而在“如何引导”。

“堵不如疏，防不如教，把买手机变成孩子成长中的第一堂媒介素养课。”对此，她提出以下四点建议：

正视手机的双面性：家长要帮孩子区分“生产性使用”（如查资料、剪辑创作）和“消费性使用”（如无节制刷短视频），培养主动使用意识，而非被动沉溺。

共建规则：与孩子共同制定“手机使用公约”，明确使用时间、场景及违规后果，让孩子参与起草以增强责任感，建议公共区域使用以兼顾监督。

家长示范：家长以身作则，建议全家签订“数字公约”，互相监督。用现实陪伴和情感联结替代屏幕依赖，帮孩子在真实世界中找到归属感。

从“围堵”转向“疏导”：中考后暑假是培养媒介素养的黄金期，可引导孩子用手机规划旅游、记录生活，当现实生活充实、亲子沟通温暖，手机便只是工具。

来 源：温州都市报

原标题： 中考后该不该给孩子买手机？买，怕沉迷；不买，怕落伍

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com