温州都市报 2026-07-03 09:40:23

日前，瑞安法院审结了一起因“代办行政复议申请”引发的服务合同纠纷案件，一驾校因超越经营范围招揽法律业务，被法院认定合同无效，判令全额退还3.5万元服务费并赔偿利息损失。

温州网讯 如驾照被吊销，正愁没法开车上班、接送孩子，刷到“代办复议恢复驾照”广告的那一刻，是不是瞬间觉得有救了？但这极可能是一个披着“法律外衣”的陷阱。日前，瑞安法院审结了一起因“代办行政复议申请”引发的服务合同纠纷案件，一驾校因超越经营范围招揽法律业务，被法院认定合同无效，判令全额退还3.5万元服务费并赔偿利息损失。

2025年3月，驾驶证被注销的毛某正为申请复议的事发愁。偶然间在某社交媒体上刷到阿军驾校发布的广告，上面写着“代办行政复议恢复驾照”。这让正一筹莫展的毛某看到了希望，他当即添加了经营者微信。对方信誓旦旦，一口一个“放心”“没问题”，这让毛某“吃下了定心丸”。双方很快达成口头委托协议，毛某随即将3.5万元服务费转了过去，驾校也爽快地出具了收据，白纸黑字写明：“最长办理时间6个月，否则全额退还。”

然而，钱一到账，驾校却换了一副面孔。说好的“立马去办”没了下文，毛某多次通过微信催促，对方今天推明天，明天推后天，借口换了一个又一个。拖到了12月份，事情依然毫无进展，毛某这才如梦初醒，无奈报警。可即便警方介入，驾校当面承诺退款，背地里却分文未还。眼看辛苦钱就要打水漂，毛某一纸诉状将该驾校告上法庭，要求退还3.5万元并支付利息。

法院经审理认为，被告阿军驾校向原告毛某提供的，是围绕特定行政争议、具有明显代理性质和结果承诺性质的法律事务服务。该类服务内容具有明显法律服务属性，被告阿军驾校并非依法从事该类法律服务的适格主体，属于违规从事法律业务，扰乱了正常的法律服务市场秩序。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。法院据此认定双方形成的有偿服务约定无效，判决被告驾校返还原告毛某服务费3.5万元并赔偿利息损失。

法官提醒，在我国，从事法律服务有严格的门槛，律师事务所、基层法律服务所须经依法批准设立，律师和基层法律服务工作者均须取得相应执业许可，个人或普通企业不能随意承揽、代办行政复议、诉讼代理等法律事务。案涉驾校的经营范围仅限于信息咨询、商务代理代办，却公开招揽行政复议代理业务，已超出核准的经营范围，属于违规经营。广大市民务必擦亮双眼，警惕那些打着“内部渠道”“包过”“恢复驾照”旗号的非法广告。别让你的焦虑，成为骗子敛财的“商机”。

来 源：温州都市报

原标题： 花3.5万元找驾校代办行政复议恢复驾照？瑞安法院：驾校无资质代理，认定合同无效

记者 林吉祥 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com