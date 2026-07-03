温州日报 2026-07-03 08:41:04

日前，平阳县鳌江镇兴隆社区党群服务中心创新盘活公共闲置资源，将一所办学近30年、因生源缩减停办的老旧幼儿园进行全方位改造升级，成功转型为标准化、多功能的居家养老服务照料中心。

幼儿园变身养老服务中心。受访者供图

温州网讯 老旧校舍焕发全新民生活力，闲置资源变身暖心养老港湾。日前，平阳县鳌江镇兴隆社区党群服务中心创新盘活公共闲置资源，将一所办学近30年、因生源缩减停办的老旧幼儿园进行全方位改造升级，成功转型为标准化、多功能的居家养老服务照料中心。

社区老龄化问题凸显 养老服务阵地长期缺位

鳌江镇兴隆社区是典型的老牌老旧社区，辖区老旧小区连片集中，建成年限久、配套设施老旧，人口结构呈现出显著的老龄化特征。据统计，辖区老年人口占比接近三成，其中独居、空巢、高龄、失能半失能老人数量居多。随着子女外出务工、独居老人逐年增多，传统家庭养老功能不断弱化，辖区老年人面临的晚年生活难题日益凸显。

此前，兴隆社区没有建成专属、固定的养老服务阵地，辖区助老服务长期处于碎片化、临时性状态。日常助老送餐、上门帮扶、节日慰问、休闲文娱等服务，全部依赖社区工作人员和志愿者自发开展，缺乏固定场地、专业设备和常态化运营机制。养老服务短板成为制约辖区老年群体幸福感提升的突出问题，也是社区基层治理亟待破解的重点民生难题。

盘活闲置校舍资源 老旧幼儿园提质改造养老阵地

为从根源上补齐养老服务短板，破解“无阵地、难服务、服务弱”的养老困境，兴隆社区坚持因地制宜、集约高效的治理理念，摒弃大拆大建的改造模式，聚焦辖区闲置公共资源盘活利用，挖掘存量资源价值。

辖区内一所拥有近30年办学历史的老牌幼儿园，因城镇化发展、适龄儿童生源持续减少，最终停止办学，校舍长期处于闲置状态。

社区抓住这一民生改造契机，低成本盘活整栋闲置幼儿园校舍，启动养老服务阵地改造提升工程。改造过程中，社区结合老年人生活习惯、康养需求和行动特点，科学规划校舍整体空间布局，对原有教室、楼道、场地、功能区域进行全方位适老化改造，翻新基础设施、优化空间环境、补齐功能短板。

同时，依托全新改造的场所，专门设立“邻呼我帮·暖心助老”服务驿站，精准对接辖区老人各类养老需求，让闲置多年的幼儿园校舍彻底告别空置状态。

一站式适老服务落地 打造社区暖心养老新场景

经过系统化改造、精细化升级，全新投用的兴隆社区居家养老服务照料中心环境温馨舒适、功能布局合理、适老设施完善。

在功能布局上，中心一楼聚焦老年日常基础生活与休闲需求，重点打造标准化老年食堂，配备干净整洁的就餐环境、适配老人的餐桌椅，每日提供营养均衡、软烂适口、价格亲民的热餐服务，解决老人做饭难、吃饭凑合、独居就餐孤单的难题。同时配套建设多功能活动室，丰富老年人晚年生活，满足老人休闲交友、健康养护的需求。

中心二楼聚焦专业康养服务，引进并配齐各类专业康养设备，为有需要的高龄、失能、慢病老人提供科学规范的康养服务。针对老旧校舍无电梯、高龄及残疾老人上下楼不便的痛点，社区贴心加装便民电梯，彻底打通养老服务“无障碍通道”。此外，专业理疗室、心理咨询室、公益理发室等特色功能空间，可常态化开展基础康养理疗、心理疏导、公益理发、便民休憩等多样化服务。

来 源：温州日报

原标题： 平阳闲置幼儿园变身家门口养老港湾

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com