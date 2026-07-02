58：52！瑞安苦战拿下龙港

温州新闻网 2026-07-02 21:27:04

全场比赛攻防节奏紧凑、两队博弈不断，最终瑞安主场稳住局势，以58:52击败龙港，拿下本场胜利。

温州网讯（记者 温婉）7月2日晚间，2026浙BA温州赛区预选赛A组常规赛，瑞安队主场迎战龙港队。全场比赛攻防节奏紧凑、两队博弈不断，最终瑞安主场稳住局势，以58:52击败龙港，拿下本场胜利。

阵容方面，瑞安是典型的锋线强队，队内戴子特、林万鹏、余文杰、陈小康等多名球员入选去年温州市联队，单兵突破、外线投射样样亮眼。比赛开局瑞安率先掌控节奏，攻防两端发挥稳定，首节以18:13取得领先。但不甘示弱的龙港队展现出十足韧劲，进攻端稳步推进、步步追分，甚至一度将比分反超。

关键时刻，瑞安众将顶住压力，最终将比分定格在58:52，拿下本场硬仗。

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