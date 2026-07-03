温州日报 2026-07-03 10:03:51

温州网讯 “我是一个200斤的胖子，每到晚上，你们知道我是怎么等外卖宵夜的吗？”日前，瑞安市新时代文明实践中心内，一句幽默的开场白引得现场笑声不断。一场以“尾箱故事”为主题的外卖小哥社群化宣讲培训，在轻松愉快的氛围中拉开帷幕，40余名外卖员围坐交流，在分享工作故事中感悟文明、传递温暖。

活动中，民社堂理论宣讲工作室成员、百晓艺校培训老师鲁家睿以自身经历切入，围绕外卖员日常工作，抛出“9:47是最忙的时候吗”“好评、差评对你们影响大吗”“下雨天咖啡洒了，收到差评怎么办”等问题，引导大家畅谈配送过程中的酸甜苦辣。

“雨天送餐，全身湿透时，更希望得到大家的理解。”外卖员冯义文、邱绍波分享了自己的配送经历。女骑手杨艳艳则讲述了与小区保安沟通后顺利进入小区配送的故事。大家从分享委屈，到讲述感动，再到交流理解与包容，一个个发生在配送路上的真实故事，引发了现场共鸣。

美团龙山站站长吴连伟也结合工作实际，向大家分享了站点运营中的情况。“天气预报说有雨，站点提前增加运力，结果雨没下，人手反而富余了。”他说。交流中，不少外卖员也谈到，前段时间连续降雨，站点提前准备了防雨装备和应急药品，让大家感受到来自站点的关怀。随后，吴连伟结合配送工作实际，对闯红灯、逆行、分心配送等常见交通违法行为进行了提醒，引导大家增强交通安全意识。

近年来，瑞安以“浙里小哥码”为载体，整合了各平台骑手身份和送单数据，实现了273个小区、楼宇的免登记通行。物业端同步开通信息查询功能，做到“通行记录可查询”。目前，瑞安已有1.3万余名外卖员注册使用“浙里小哥码”系统，累计实现无障碍通行63万余人次。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安创新开展外卖小哥社群化宣讲培训

记者 庄越 通讯员 瑞文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com